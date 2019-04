Pioneiro em iniciativas digitais no varejo brasileiro, o GPA dá mais um importante passo no acelerado processo de transformação digital em que a companhia passa, trazendo ainda mais experimentação e novidade aos clientes das redes Pão de Açúcar e Extra. É que o grupo está formalizando parcerias com foodtechs (startups que aplicam tecnologia à maneira de produzir, vender ou servir alimentos), oferecendo condições especiais para que elas comercializem seus produtos nas redes varejistas. Atualmente, mais de 200 produtos dessas empresas podem ser encontrados nas gondolas.

“Iniciar uma parceria comercial com uma foodtech exige cuidado especial que passa tanto pela negociação comercial, quanto pela estipulação de prazos de entrega e pagamento. Sabemos que muitas dessas dificilmente conseguiriam entrar, ou manter uma relação de longo prazo em um grande varejista, por conta da quantidade de processos e condições de prazos e volumes envolvidos. Por isso o GPA, exercendo seu papel de pioneiro no varejo em transformação digital e inovação, revisitou seus procedimentos e criou condições especiais, permitindo que foodtechs e startups com produtos inovadores negociem conosco em uma relação saudável, que beneficie ambas as empresas, respeitando seus tamanhos e objetivos”, explica Illan Israel, Head de Inovação do GPA.

“Um exemplo é o processo fast track, que trouxe agilidade ao cadastro. Com um fornecedor tradicional, isso pode levar até 120 dias. Com as foodtechs, conseguirmos reduzi-lo a 30. Temos ainda um processo próprio de logística e prazo de pagamento, criados para atender a realidade de uma startup, e uma área comercial dedicada a produtos e fornecedores diferenciados”, completa o executivo. A partir disso, as startups conseguem acesso mais fácil ao GPA.

Além disso, para facilitar o contato com as foodtechs, a empresa criou o espaço próprio “GPA – Foodtech”, no Cubo Itaú, e mantém parceria com a Liga Retail para a prospecção e relacionamento. Trata-se de um trabalho focado que já tem gerado resultados. A primeira foodtech a fazer parceria com a empresa foi a Cheftime – que inicialmente comercializava exclusivamente por um e-commerce kits gastronômicos já porcionados, ficando para o cliente a responsabilidade da finalização. Após a parceria com o GPA em novembro de 2018, os kits passaram a ser vendidos em lojas físicas e no e-commerce do Pão de Açúcar. Este ano, a parceria ganhou mais fôlego e começou a aparecer em mais lojas – atualmente ele pode ser encontrado em 28 unidades, incluindo alguns Minuto Pão de Açúcar.

Além da Cheftime, os clientes já encontram nas lojas Pão de Açúcar – e em algumas do Extra – produtos das foodtechs Juice Lab (sucos 100% frutas, sem conservantes, sem corantes e sem açúcar), Organique (chás e energéticos orgânicos), Flow (snacks superfoods veganos e orgânicos), B.eat (snacks saudáveis e naturais), Moti-Moti (mochi recheado com sorvete), Helpie (congelados sem conservantes) e +Mu (alimento em pó hiperproteico). Para as próximas semanas, mais de 30 outras mapeadas entrarão nas lojas.

“A escolha do sortimento passa por itens desejados pelos nossos clientes e que tragam novas experiências sensoriais e de consumo – agregando inovação e diferenciação ao portfólio de lojas – ou que estejam focados em necessidades específicas de alimentação, como saudáveis, veganos, low sugar e hiperproteícos, por exemplo”, explica Israel.