Com 55 endereços participantes, será realizado de 5 a 24 de novembro o 11º Festival de Pão com Bolinho de Curitiba, com o preparo sendo vendido ao preço único de R$ 12, cada um com receita exclusiva. A promoção é do portal Curitiba Honesta, dirigido por Sérgio Medeiros. O lançamento do evento foi na segunda-feira 28, na sede do portal, que também é escola de gastronomia (r. André Zanetti, 199, Mercês), com a presença de representantes dos bares, restaurantes e hamburguerias inscritos.

Para esta edição, o Curitiba Honesta firmou parceria com o Instituto Lixo e Cidadania, que desenvolve campanha de conscientização sobre o destino final do óleo de cozinha usado (oleonaosemistura.com.br). O Instituto ficará encarregado de coletar e reciclar o óleo utilizado pelos estabelecimentos participantes no período do festival. A Eisenbahn é a cerveja oficial do evento.

Os 55 locais são: Academia das Cervejas, Amarillo, Armazém Sant’Ana, Aufenhaus, Aurora, Bacon Bar, Barbaran, Baroneza, Bartelli, Basset, Belvedere, Boteco Divina Béra, Brasílio Gastronomia, Burguer Bar, Cabana, Canabenta, Cartolas Bar, Charles Burguer, Cidadão do Mundo, Confraria Água Verde, Dali na Esquina, Denver Burguer (Mercês), Edena Ruh – Arte Bar, Green Gate, Hamburgueria Água Verde, Jabuti, Kanavial, Mr. Hoppy (Água Verde, Bacacheri, Bairro Alto, Cabral/Boa Vista, Derosso, Ecoville, Getúlio, Jardim Botânico, Jardim das Américas, Mateus Leme, Pinhais, Portão, Santa Felicidade, São José dos Pinhais e Trajano), Na Casa do Ganso, Pit Stop Burger, Porks (Iguaçu, Museu do Olho e Vicente Machado), Prefiro Aqui (Santa Villa), Quermesse, Quittuto, Silzeu’s, ToraBar, The Blackbird Pub, Vapor Burger e Wal Halla (shopping Jockey Plaza).