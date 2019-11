Dois suspeitos foram presos por vigilantes de uma empresa de segurança, no início da madrugada deste sábado (2), quando fugiam logo após romperem a cerca elétrica de uma panificadora e furtarem o local. De acordo com o proprietário do estabelecimento, que fica no bairro Água Verde, em Curitiba, em apenas 30 dias o comércio sofreu seis arrombamentos.

O vigilante Leandro da Silva, que realizou a prisão dos suspeitos, conta que foi notificado pela central de monitoramento sobre a invasão e deu prioridade ao atendimento no local pelo histórico de arrombamentos. “Eu estava na base e fomos notificamos via central de monitoramento sobre a ocorrência. Como o local tem um histórico grande de arrombamento, demos prioridade e acabamos efetivando a prisão desses dois”, disse o vigilante.

O dono da panificadora, Jaime Batisti, afirma que conhecia os detidos e que os alimentava sempre que passavam pelo estabelecimento pedindo comida. “São pessoas que passam aqui e todo dia que passavam eu dava comida para eles, conheço eles sim”, revelou Batisti que disse ainda que os ladrões tentaram levar formas de alumínio e um saco de laranja.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Fonte: Banda B