Uma briga generalizada na saída de uma balada no início da manhã da sexta-feira (25) terminou com cinco pessoas feridas. A pancadaria foi registrada na Rua Francisco Derosso esquina com Linha Verde.

Várias equipes da Polícia Militar e do Siate foram até o local e ao chegar no local se depararam com os envolvidos ainda em briga. A polícia precisou intervir para acabar com a briga.

Cinco pessoas que apanharam na briga precisaram ser socorridas pelo Siate.

Um homem que teria batido em uma mulher acabou sendo detido e encaminhado para preencher um termo circunstanciado. Nenhuma vítima corre risco de morrer.