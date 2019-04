Presença no desfile da Skazi e no salão de negócios do 24º Minas Trend, realizado no início do mês em Belo Horizonte, a designer Palone Leão, pernambucana radicada em Natal, inaugura endereço em São Paulo. Com abertura agendada neste mês, dia 30, é a sua quarta loja e a primeira fora do Norte e Nordeste.

Seu trabalho de ourivesaria, embora trabalhando com semi-joias, destacou-se com a produção de estilo de Daniel Ueda. Nessa coleção, exclusiva para a marca mineira de moda, usou flores, corais e búzios e deu formas a peixes e conchas. Trabalho notável pela leveza, fino acabamento e romantismo.

Já na nova loja (Bela Cintra, 2020), Palone Design vai exibir a coleção Eu, Você & Nós, que apresentou no salão de negócios do Minas Trend. A designer faz uma interessante analogia entre o nó, que usa muito nas peças, e as relações humanas.

Diz a designer: “Trata-se do afeto, do desafeto, um símbolo de afinidade, todo feito artesanalmente, desde o desenho até a experimentação entre diferentes materiais como pedras (especialmente a ágata), metal, tecidos e torçal”. E completa: “O nó remete ao criar elos e também ao desatar”.

Em Eu, Você & Nós, Palone Leão destaca também a técnica japonesa do origami, que usou no metal, ganhando efeito de papel. Para essa novidade em seu trabalho, ela buscava novas texturas e volumetria para obter certa leveza. Afinal, a delicadeza é um dos elos da marca com suas clientes.