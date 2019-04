O Palmeiras não terá Ricardo Goulart no jogo de quinta-feira (25) contra o Melgar, do Peru. O jogador ficou em São Paulo e não embarcou com o grupo para mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores.

O meia-atacante cumpre uma sequência de treinos diferenciada em relação aos seus colegas, conforme publicou o Globoesporte.com e confirmou a reportagem. Ele ainda precisa de atenção especial após ter operado o joelho no ano passado.

A princípio, Ricardo Goulart não será desfalque de Luiz Felipe Scolari para a estreia do Brasileirão, marcada para o próximo domingo (28), contra o Fortaleza, no Allianz Parque.

No treino desta terça (23), o atleta chegou a ser visto pela imprensa no gramado após as atividades do grupo. Os repórteres, no entanto, não puderam acompanhar todo o trabalho comandado por Felipão.