Palmeiras acertou neste domingo (21) a venda de Moisés para o Shandong Luneng-CHI. A equipe chinesa vai pagar cinco milhões de euros (quase R$ 21 milhões) para contar com o meio-campista de 31 anos.

Moisés, que errou o pênalti que decretou a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, foi liberado na última quinta (18) para fechar os últimos detalhes da negociação.

Após ser um dos principais nomes do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, Moisés passou a sofrer com lesões que atrapalharam sua sequência no clube. Na visão da diretoria, a negociação é uma boa oportunidade para abrir espaço para Matheus Fernandes, contratado no início desta temporada junto ao Botafogo, e Ramires, que chegou durante a parada da Copa América.