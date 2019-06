Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Athletico por 1 a 0, neste sábado (8), e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro como único invicto na competição.

A vitória veio com gol de Raphael Veiga, de pênalti, aos 34 min do segundo tempo.

Com o resultado, o time alviverde vai a 19 pontos e não pode mais ser ultrapassado por nenhum time nesta rodada. A vitória aumentou a série invicta no Brasileiro -são seis vitórias e um empate neste, além dos pontos suspensos do jogo contra o Botafogo.

Já o Athletico continua com 10 pontos e ocupa momentaneamente a décima posição na tabela.

A vitória palmeirense teve participação decisiva de dois ex-jogadores do Athletico. O goleiro Weverton defendia os rubro-negros antes de ir para o Palmeiras, em 2018. E Raphael Veiga atuou no ano passado em Curitiba, por empréstimo, e foi um dos destaques na conquista da Copa Sul-Americana pelo time paranaense.

O Palmeiras começou os dois tempos pressionando o Athletico, avançando a marcação e não permitindo que os paranaenses fizessem seu jogo. A intensidade defensiva palmeirense foi o ponto forte da equipe. No ataque, as melhores oportunidades vieram roubando a bola na frente ou apostando pelo alto. Deyverson cabeceou para fora após cruzamento de Bruno Henrique, e vários laterais jogados direto na área levaram perigo, mas faltou pontaria nas finalizações.

O Athletico sofreu pressão do paulista, mas conseguiu se segurar na defesa. O time incomodou os donos da casa com jogadas rápidas. No segundo tempo, porém, o Athletico caiu de produção e viu o Palmeiras dominar e vencer o partida.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima (Raphael Veiga); Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

T.: Luiz Felipe Scolari

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Paulo André (Bruno Nazário), Léo Pereira (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Thonny Anderson (Marcelo Cirino).

T.: Tiago Nunes

Árbitro: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes (SC)

Público/Renda: 37.086/R$ 2.489.587,85

Cartões amarelos: Felipe Melo e Zé Rafael (Palmeiras); Léo Pereira, Wellington, Nikão e Márcio Azevedo (Athletico-PR)

Gol: Raphael Veiga (PAL), aos 34 minutos do segundo tempo