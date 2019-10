FOLHAPRESS Com 53 pontos e na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Athletico neste domingo (20), em Curitiba.

O técnico alviverde, Mano Menezes, não terá à disposição o lateral esquerdo Victor Luis, expulso quando estava no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta (16).

A partida também pode marcar a estreia como titular do atacante Henrique Dourado. O centroavante foi usado por Mano Menezes no segundo tempo das vitórias sobre Botafogo e Chapecoense, agradou e pode desbancar Deyverson da equipe. Esse posto está sem dono desde que Luiz Adriano passou a enfrentar problemas físicos.

O zagueiro Vitor Hugo, que tem seguido uma programação especial de treinos, ainda é dúvida. Caso não jogue, Luan e Gustavo Gómez devem formar a dupla titular novamente.

Além de vencer, o foco do Palmeiras na 27ª rodada será a torcida contra o Flamengo, líder com 61 pontos e que encara o Fluminense às 18h.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Thonny Anderson e Marcelo Cirino. Técnico: Tiago Nunes

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan (Vitor Hugo) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Henrique Dourado (Deyverson). Técnico: Mano Menezes

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 19h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

