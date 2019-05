O Palmeiras dominou o Santos, venceu por 4 a 0 e poderia ter deixado o Pacaembu com um placar elástico na noite de sábado (18). A partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Palmeiras se isolou na liderança com 13 pontos, o Santos continua com dez pontos. O São Paulo é o único que pode alcançar o Palmeiras nesta rodada. Para isso, precisa golear o Bahia neste domingo (19), às 11 horas, no Morumbi.

Esse é o 28º jogo consecutivo que o Palmeiras não sabe o que é uma derrota na competição nacional. Mais que os três pontos, a vitória deu a sensação que o time de Luiz Felipe Scolari é cada vez mais candidato a brigar pelo título.

O Palmeiras foi para cima dos santistas desde o primeiro minuto. Perdido em campo, o Santos não conseguiu, dessa vez, absolver o esquema escolhido pelo técnico Jorge Sampaoli, com três zagueiros e três volantes.

Até o mais tranquilo torcedor do Santos temia por uma goleada histórica no começo do jogo. Em dez minutos, o Palmeiras acertou a trave e contou com uma série de erros dos santistas para chegar ao primeiro gol aos cinco minutos. Primeiro, o experiente Carlos Sánchez faz uma falta tola na lateral do campo. Dudu cobra muito bem, manda na área e o zagueiro Gustavo Gómez ganha de dois santistas pelo alto. Mas depois do Palmeiras ampliar, com Deyverson aos 18 minutos, diminuiu o ritmo. No segundo tempo Raphael Veiga e Hyoran completaram a goleada.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Moisés); Zé Rafael (Hyoran), Dudu e Deyverson.

T.: Luiz Felipe Scolari.

SANTOS

Vanderlei; Felipe Aguilar (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique; Alison, Diego Pituca, Jean Lucas (Jean Mota) e Felipe Jonatan (Cueva); Carlos Sánchez, Soteldo e Derlis González.

T.: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Helton Nunes e Kléber Lúcio Gil

Público/Renda: 32.501 torcedores (total)/R$ 987.830,00

Cartões amarelos: Dudu, Felipe Melo (Palmeiras); Derlis González, Gustavo Henrique, Alison, Victor Ferraz (Santos)

Gols: Gustavo Gómez (PAL), aos 6 minutos do primeiro tempo; Deyverson (PAL), aos 18 minutos do primeiro tempo; Raphael Veiga (PAL), aos 7 minutos do segundo tempo; e Hyoran (PAL), aos 42 minutos do segundo tempo.