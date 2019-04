O Palmeiras venceu o Melgar (PER) por 4 a 0, em Arequipa, no Peru, nesta quinta-feira (25) e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Os gols da equipe alviverde foram marcados pelo zagueiro Gustavo Gómez e pelos meias Gustavo Scarpa, que anotou duas vezes, e Moisés.

A vitória levou o Palmeiras à liderança do Grupo F, com 12 pontos, à frente do San Lorenzo (ARG), que tem 10 e também já está classificado. Melgar e Junior Barranquilla (COL) foram eliminados.

Os argentinos serão os adversários do Palmeiras no último confronto da fase de grupos, no dia 8 de maio, às 21h30, no Allianz Parque. O duelo vai decidir o primeiro colocado da chave.

Também em casa, o time alviverde estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (28), contra o Fortaleza, às 19h.

Como fez ao longo da temporada passada, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá mudar a escalação em relação à equipe que atuou no torneio continental.

MELGAR

Cáceda; Neyra, Ramos, Fuentes e Mifflin; Diez (Hinostroza), Arias e Joel Sánchez; Vidales (Arakaki), Cuesta e Alexi Gómez (Iberico). T.: Jorge Pautasso

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Bruno Henrique (Moisés) e Felipe Melo; Dudu (Lucas Lima), Gustavo Scarpa e Zé Rafael (Hyoran); Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Monumental de la UNSA, em Arequipa (PER)

Juiz: Carlos Orbe (EQU)

Assistentes: Byron Romero e Ricardo Baren (EQU)

Cartões amarelos: Cuesta, Neyra, Ramos e Fuentes (MEL); Zé Rafael e Deyverson (PAL)

Cartão vermelho: Neyra (MEL)

Gols: Gustavo Gómez (PAL), aos 9min, e Scarpa (PAL), aos 21min do 1º tempo; Scarpa (PAL), aos 22min, e Moisés (PAL), aos 35min do 2º tempo