O empate foi ruim para o Palmeiras, mas não fosse Bruno Henrique, teria sido ainda pior. Foi o volante quem, aos 48 min do 2º tempo, fez o gol que evitou a derrota para o Corinthians no sábado (9), no Pacaembu.

O gol do Corinthians foi marcado por Michel, aos 46 min do segundo tempo, com um forte chute no ângulo. O empate colocou em risco os objetivos das duas equipes no Campeonato Brasileiro.