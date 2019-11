O Palmeiras vai deixar de levar mais de R$ 20 milhões em bilheteria em relação ao que estimava para 2019. As eliminações no mata-mata e a disparada do Flamengo na liderança fizeram as arquibancadas do Allianz Parque ficarem mais vazias e ajudaram o time a fechar suas contas nos últimos meses no vermelho.

O balancete de agosto, por exemplo, teve um prejuízo parcial de R$ 33 milhões. Deste total, R$ 6 milhões já correspondiam à previsão com venda de ingressos que não foi alcançada. Além disso, o valor negativo aumenta por pagamentos de dívidas de gestões anteriores, como a de cerca de R$ 10 milhões com o ex-meia Lincoln.