O Natal é a data que mais movimenta o comércio e uma das épocas mais amadas em todo o mundo. Para celebrar, o Palladium Shopping Center Curitiba preparou duas promoções especiais, que começaram no do dia 12 de novembro: os clientes podem trocar as notas fiscais por uma Picnic Bag – bolsa com divisórias, ideal para as férias na praia ou um piquenique no campo – e ainda concorrer ao sorteio de um carro zero quilômetro.

Na promoção “compre e ganhe”, com R$ 650 em compras, o cliente pode escolher uma opção da bolsa exclusiva, disponível em três cores: azul, cinza e vermelho. É permitida uma troca por CPF e o Posto de Trocas fica no piso L3 até 24 de dezembro ou enquanto durar o estoque da Picnic Bag.

Já na promoção “compre e concorra” do Palladium Shopping Center Curitiba, a cada R$ 200 em compras em lojas e quiosques participantes, os clientes podem trocar as notas fiscais por cupons para concorrer a um automóvel Peugeot 3008. O carro está exposto no piso L1 e as notas serão aceitas até o dia 19 de janeiro. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro.

O regulamento da campanha de Natal pode ser consultado no site https://www.palladiumcuritiba.com.br/.