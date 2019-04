Para comemorar seus 70 anos de atuação em defesa da educação privada, o Sindicato das Escolas Particulares – Sinepe/PR promoveu um café da manhã nessa terça-feira (2/4), com palestra de um dos maiores pensadores sobre gestão e liderança do país, José Salibi Neto.

O evento “Gestão do Amanhã” – realizado no Torres Eventos Kennedy, em Curitiba – reuniu cerca de 500 convidados, em sua maioria educadores. “O mundo está mudando a todo instante e precisamos ser inovadores para acompanhar esta nova geração e suas demandas. A palestra de José Salibi Neto nos deu um norte e muitas ideias”, comenta Esther Cristina Pereira, presidente do Sinepe/PR. Ela destaca que o Sindicato promove uma série de cursos, encontros, palestras e workshops durante todo o ano – o calendário completo pode ser acessado em www.sinepepr.org.br.

Confira insights citados por José Salibi Neto

Precisamos ter predisposição para correr riscos e enxergar erros como naturais no processo de evolução.

Ter uma mentalidade empreendedora para arriscar é fundamental na economia de hoje.

A maioria das empresas de hoje tem um sistema imunológico que não permite a inovação.

Vamos ter que trabalhar em paralelo para poder inovar, trazer uma nova cultura organizacional.

É hora de mudar, de rever o foco, de experimentar.

Curso para dirigir o próprio negócio

Oferecido pela empresa social Y, a iniciativa ajuda a tirar ideias do papel, o curso Empreendedorismo na Prática é oferecido pela empresa curitibana de desenvolvimento humano Y (Youngers). A capacitação acontece entre os dias 22 e 30 de abril, das 19h às 21h30, na sede da organização, no Jardim Botânico. Com um investimento de R$ 415, o curso passeia por temas como planejamento, finanças, marketing digital, além de propor experimentações práticas e discussões que possibilitam a troca mútua de conhecimento. No total, o aluno tem uma hora de mentoria profissional e individual, sete encontros de acompanhamento do seu planejamento/realizações em grupo, divulgação dos produtos/serviços nas redes sociais da Y e a defesa do negócio em uma rodada para convidados especiais.

Ensino da Matemática com interatividade no Colégio Sion Curitiba

A Sala Interativa InovaSion abre novas possibilidades para o ensino da disciplina, permitindo o uso de ferramentas de alta tecnologia associadas a mídias tradicionais, como jornais, revistas e mapas. A recém-inaugurada Sala Interativa InovaSion já faz parte do cotidiano dos alunos e educadores do Colégio Sion Curitiba. Educadores das mais diversas disciplinas da escola já adotaram a nova sala em sua proposta didática. Entre elas, a Matemática vem abrindo novas possibilidades aos alunos com a sala interativa. “A exploração dos recursos que temos à disposição na Sala Interativa, com suas ferramentas tecnológicas e um ambiente moderno e acolhedor, possibilita um aprendizado mais dinâmico, interessante e envolvente para nossos alunos, a conhecida geração Z, que trabalha de uma forma muito natural com os recursos tecnológicos à sua disposição, sem tornar a tecnologia uma dependência, e sim uma ferramenta de aprendizado, com seu uso de forma correta e consciente”, revela Fernanda Mocelin Schena, professora das disciplinas de Matemática e Oficina de Matemática do Ensino Médio e do Fundamental.

Roadshow Vinhos de Portugal 2019

Produtores reconhecidos pela maestria nos blends são parte de uma programação que reúne degustação, seminário e entretenimento. A largada é em 8 de abril. O evento Vinhos de Portugal Roadshow 2019, que terá como cenário o centro convenções do Radisson Hotel, traz uma experiência completa aos participantes, com degustação, jogos e seminários e uma exímia seleção de 110 rótulos elaborados a partir das 250 castas autóctones de uvas brancas, tintas e rosadas daquele país. Tamanha variedade de uvas inspirou e consagrou os produtores portugueses ao status de mestres em fazer assemblages únicos, que harmonizam com a rica culinária portuguesa, assim como com cozinhas de diferentes países. Segundo a especialista Sandra Zottis, que será a oradora do masterclass especial sobre Vinhos Portugueses – com vagas esgotadas –, o Brasil é um mercado importante para os vinhos portugueses.