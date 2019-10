Na manhã de ontem, a Associação Comercial do Paraná – ACP PR, prestou homenagem ao empresário Nelson Wilians. Durante o evento que teve palestra e homenagem, o plenário do auditório da ACP esteve lotado. Willians é fundador e presidente do maior escritório de advocacia do Brasil.

Especialista em contratos e causas de grande relevância, atua pessoalmente como consultor jurídico de muitas das maiores empresas do País, auxiliando em estratégias negociais, e conceitos de advocacia preventiva.

A palestra que o empresário ministrou aos comerciantes presentes teve como tema o Empreendedorismo, Gestão e Inovação na Advocacia.