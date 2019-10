O final do ano está chegando, o comércio está prestes a aquecer e os profissionais de vendas precisam estar atentos para não perderem as oportunidades de negociação. Por isso, para quem busca melhorar os resultados, esse é o momento ideal para uma qualificação.

Promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), no dia 22 de outubro, a palestra “A Venda na Palma da sua Mão”, conduzida pelo trainer Heverson do Valle aborda os principais passos da venda – abordagem inteligente; sondagem eficaz, apresentação coerente; objeção e fechamento. São usadas técnicas e âncoras de fixação com base na programação neurolinguística (PNL).

Com formato descontraído e dinâmico, o evento será realizado no Novotel Curitiba Batel, em Curitiba, a partir das 8h30. Se você pretende alavancar as suas vendas, essa é a oportunidade.

Confira as dicas do palestrante e instrutor da AHK Paraná Heverson do Valle:

1 – Acredite no seu produto: a melhor venda é aquela que acontece de dentro para fora. Saber que possui um excelente produto faz toda a diferença no ato da venda.

2 – Avalie sua concorrência: entenda todos os detalhes do seu concorrente e, de forma positiva, demonstre quais são os diferenciais do seu produto.

3 – Valorize-se: o seu conhecimento e experiência valem muito. Agregue esse valor à venda.

4 – Aprenda a conviver com o “não”: quanto mais vezes você ouvir “não” do seu cliente, significa que você está mais próximo do “sim”. Aja de forma amigável, pois enquanto a negativa for somente para o seu produto, você ainda tem portas abertas.

5 – Esteja bem consigo mesmo: pela manhã, mentalize os seus objetivos e não permita que pensamentos negativos invadam a sua mente.

Serviço:

“A Venda na Palma da sua Mão” (Palestra AHK Paraná)

Data: 22 de outubro (terça-feira)

Horário: 8h30

Local: Novotel Curitiba Batel | Rua Doutor Pedrosa, 288 – Centro – Curitiba (PR)

Inscrições e informações: (41) 3323-5958 ou ahkparana@ahkbrasil.com