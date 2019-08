“É importante um maior controle emocional e do entendimento de que antes de querermos ter poder sobre o que (ou quem) quer que seja, é fundamental ter domínio sobre nós mesmos”.

Porta Retrato

RB| Álbum de família

Nasceu na última segunda-feira, Franco, segundo filho do casal Renato e Isabela (Macedo) Almeida.

Franco veio fazer Cia. para primogênito Félix.

Felicidades a família amiga!

RB| 99 anos de histórias para contar

Raul e Gilda (Barrozo) Baglioli receberam familiares e amigos mais próximo em torno dos 99 anos de Lourdes Bergamini Baglioli, mãe de Raul.

O bolo de aniversário levou a assinatura de Cesar Monteiro – @cesarmonteiro.

RB| Estão matando nossos pinheiros

O prefeito Rafael Greca precisa mandar fiscalizar a “matança” de nossas Araucárias Angustifólias, mais conhecida como o Pinheiro do Paraná.

A especulação imobiliária vem matando as últimas árvores centenárias em terrenos vistos como nobres.

Recentemente duas espécies foram posta abaixo em frente a uma farmácia próxima a praça perto do IPPUC.

Outras duas árvores centenárias foram envenenadas até a morte, em uma conhecida pizzaria na Av. Munhoz da Rocha, no Cabral.

Uma das árvores dentro do imóvel passava por dentro do local e transpunha o teto, e outra estava no jardim da fachada.

Observamos com o tempo que elas vinham sofrendo, agonizantes, até a morte…

E de repente foram colocadas abaixo, tombadas.

Agora será a vez de outro frondoso pinheiro sucumbir, dentro em breve, na Av. Visconde de Guarapuava, esquina com a Rua Carneiro Lobo.

Ele esta doente, agonizante, sem folhas e sem viço – logo, logo, o que sobrou dele, será colocado abaixo e virará lenha.

A Prefeitura precisa fiscalizar e catalogar todos essas árvores e fazer o controle de conservação através de drones e vistorias periódicas.

Soubemos que se o pinheiro for “regado” sistematicamente com óleo diesel ele morre, e se não for feito a análise da terra, não se sabe que foram envenenados até a morte.

Triste fim, de nosso símbolo do Paraná!

RB| Grande perda

Faleceu no domingo o grande e consagrado banqueteiro paulista, Toninho Mariutti.

Mariutti amigo de muitos anos, veio a CWB pela primeira vez, convidado por nós, para assinar o cardápio da festa de casamento de Laurinha Dalcanale, realizado nos salões do Graciosa Country Club.

De lá para cá, Toninho esteve inúmeras vezes na cidade, atendendo grande quantidade de clientes como; Cristiane Mocellin e Eliane Macedo Vianna, sua maior cliente.

Deixará saudades!

RB| Candidato ao TRE/PR

O advogado Paulo Ferraz colocou seu nome à disposição do TJPR para concorrer à lista tríplice para Juiz Titular do TRE/PR.

Há dois anos, Ferraz ficou em quarto na lista, quem sabe esse ano consiga entrar entre os três primeiros, currículo para isso ele tem; Pós-Graduado pela Escola de Magistratura do Estado do Paraná (Pós-Graduação Latu Sensu) e Pós-Graduação pela Universidade Positivo em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, além de artigo publicado no www.emporiododireito.com.br, e falar fluentemente três línguas; inglês, francês e italiano.

O nome de Paulo Ferraz já foi aprovado entre os inscritos, mas ainda não há data para votação, agora precisa apenas a aprovação, através de voto, dos magistrados paranaenses.

Sucesso!

RB| Yoshii negocia grande área no Ecoville

A Construtora Yoshii adquiriu recentemente, um terreno de 40 mil metros quadrados no Ecoville, onde pretende iniciar no próximo ano, a construção de cerca de 220 unidades de moradia.

Vamos aguardar para conferir!



RB| Desarrumando as malas

Ricardo Stival está de volta a CWB depois de rápida temporada em New York.

RB| Exemplo a ser seguido

Os policiais federais estão extremamente agradecidos com o senador Álvaro Dias pelo seu posicionamento em defesa dos policiais, durante a análise da reforma de Previdência.

RB| Exclusivo

O Grupo Servopa, de propriedade de Hans Voswinckel, acaba de bater o martelo e adquirir a Open Point Volvo Cars, de propriedade de Adeodato Volpi.

RB| Do outro lado do mundo…

Reginaldo e Adrianne (Correia) Rolim Pereira estiveram curtindo temporada em Mykonos, na Cia da filha Roberta e um grupo de amigos.

RB| Aventura

Renatinho Barroso que atualmente reside em Miami está em CWB revendo parentes e amigos.