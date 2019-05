“Não como comida orgânica. Estou numa idade em que preciso de todos os conservantes”. – Guilherme Almeida.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato



RB| Animal print

Luciana Almeida e Rodrigo Tineu da Dolce&Gabbana receberam animado grupo de clientes durante noite especial.

Na foto; Gabriela Bonetto, Fabíola Scott, Syonara Thomé, Wendi Caetano, Esther Casagrande, Thaís Pinto, Ana Paula Lemos, Francisca Macedo, Emmanuelle Pacher, Tânia Vieira, Gisela Trovo, Melody Pupin Vaz, Francine Schroeder, Bernadete Budel.

RB| Capa dura

O arquiteto Jayme Bernardo recebe convidados nesta terça-feira, durante exclusivo evento na Louis Vuitton – Pátio Batel, oportunidade que lança um livro com as principais obras de sua carreira.

RB| Barriga no fogão

Os chefes Claudinha Krauspenhar e Eduardo Tanus assinaram cardápios das duas últimas GastroNight +55.

O evento que acontece todas as terças-feiras com chefes convidados.

Descolado, boa gastronomia é uma ótima opção para o começo da semana.

RB| Amor eterno

Ciro e Marise Taques receberam grande grupo de amigos nos salões do Clube Concórdia, durante recepção em comemoração a suas Bodas de Diamante – 60 anos de casados.

Felicidades!

RB| Saúde

No próximo dia 31 comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco.

Para marcar a data, o Hospital São Vicente e a Igreja Adventista do Sétimo Dia promovem a “Jornada de 5 Passos para Deixar de Fumar”.

O programa será realizado de hoje a sexta-feira, em dois horários: uma turma à tarde, das 15h30 às 17h, e outra à noite, das 20h às 21h30.

Os encontros serão no Centro de Eventos do Hospital São Vicente Curitiba – Av. Vicente Machado, 401.

RB| Sucesso

A festa de 15 anos da Editora InVerso foi um grande sucesso e reuniu cerca de 1200 pessoas.

RB| Hotelaria

Fasano com charme mineiro

Localizado em um dos bairros mais charmosos de BH, o Hotel Fasano associa o refinamento da marca a elementos que remetem ao passado colonial mineiro.

Assim como em São Paulo e no Rio de Janeiro, conta com o charmoso Baretto e Restaurante Gero, primeira casa do grupo a apresentar um menu especial de cachaças.

RB| Dia de festa

Ana Maria Macedo, casada com Juraci Barbosa Sobrinho, recebeu cumprimentos pela comemoração de seus 70, bem vividos, anos.

RB| Sucesso na Europa

A arquiteta Daniela Slomp Busarello está expondo seus mais recentes trabalhos de artes plásticas, no Palazzo Della Permanente, em Milão/Itália.

RB| Gastronomia

O Osteria Capitolina, de propriedade do casal italiano Massimiliano e Cibele, ele o chef da casa, único restaurante da cidade autenticamente italiano, que comemora este ano oito anos, está fazendo uma série de eventos comemorativos.

Recomendo conferir – delicioso!

RB| Presença vip

O Taj Curitiba recebeu a visita da dupla Fernando e Sorocaba.

Gente bonita, alta gastronomia, bons drinks e presença vip, você só encontra no melhor da cidade!

Eleito o melhor lugar para paquerar em CWB por cinco vezes consecutivas pela revista Veja.

RB| Apresentação internacional

O médico Vinícius Bocchino Seleme esteve em Paris, onde apresentou um trabalho científico, no Palais des Congrés, durante o EuroPCR – The World-Leading Course in Interventional Cardiovascular Medicine #EuroPRC.

Sucesso!

RB| Entre amigas

Paola Demeterco recebe exclusivo grupo de amigos no Alessandro & Frederico, Pátio Batel, durante movimentado almoço de aniversário.

RB| Casulo

Ruy Senff e Francis Meister, que residem em Miami, acabam de transferir-se para um novo e agradável apartamento, com decoração assinada por Francis, conceituada arquiteta.

RB| Desafio

Inscreva-se no Prêmio SINEPE/PR – Práticas inovadoras em educação.

Se sua instituição de ensino é associada ao SINEPE/PR e tem projeto na área de sustentabilidade, inclusão, inovação pedagógica, relação família e escola ou inovação em gestão educacional, é sua chance de participar.

Inscrições até o dia 12 de agosto.

Regulamento e informações: www.sinepepr.org.br – 41 – 3078-6933.

RB| Exposição

Você pode conferir até a próxima quarta-feira, no UniBrasil Centro Universitário, um trabalho do acervo da artista plástica Sofia Dyminski.

A exposição faz parte de um projeto cultural da instituição, denominado “Mulheres no UniBrasil”, que visa expor obras de arte, realizadas por personalidades femininas que contribuem para o cenário cultural do Estado.

O evento é aberto ao público com entrada franca.

RB| Arroz, feijão e amizade

Cassiano e Guta (Oliveira Franco) Garcia foram anfitriões neste domingo, durante animada feijoada em homenagem a RB, reunindo exclusivo grupo de amigos, em sua belíssima residência.

Obrigado!