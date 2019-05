“Olhar para o lado é descobrir o ouro oculto!”.

RB| Leste Europeu

Alberto José Machado e sua irmã Izabel Maria Gionedis estiveram curtindo temporada de business em Istambul.

Retornam a CWB neste domingo.

RB| Nossa contribuição

O governador Ratinho está pensando o destino que vai dar a casa de praia do governo do Estado localizada na Ilha das Cobras, em Paranaguá, muito utilizada pelo então governador Roberto Requião, e que hoje está abandonada.

Nossa sugestão é que em conjunto com o governo Federal, seja construído um presídio de segurança máxima no local.

Aliás, segundo consta a ilha já foi utilizada como presídio em tempos atrás.

RB| Bodas

Didio e Antônia Rocha Loures continuam recebendo cumprimentos por mais um aniversário de casamento.

Felicidades!

RB| Mesa de bar

Ney Leprevost e Carina Zanier, Maurício Miau Carraro (foto), Andréa Peixoto, RB, Cintia Peixoto, Cristiane Barcik e Andrea Ribas estiveram curtindo noite agradável no Trapista.

RB| Dia de festa

A querida Silmara El Khatib continua recebendo cumprimentos pelos seus 70 bem vividos anos.

RB| Mais um…

O casal amigo Nelson e Anne Wilians/SP, aguarda para outubro a chegada do segundo filho – Adam Wilians.

RB| Place

Neuza de Mattos Leão marcou presença elegante na tribuna de honra do Grande Prêmio São Paulo de Turfe.

RB| Aroma

Não deixem de conferir e recomendar os perfumes de ambientes da Mahana, que além de home spray e espumas de banho, fabrica perfumes personalizados para seu escritório e/ou residência.

RB| Para elas

E os eventos seguem!

Como neste mês é celebrado o Dia das Mães, a Editora InVerso preparou uma sensível campanha com operação no Instagram, com término apenas em 3 de junho.

RB| Gastronomia

Conhecido por sua excelência na culinária gastromundo, simbolizada por um cardápio mediterrâneo com toque asiático, o restaurante Pacifique agora abre aos domingos para almoço, das 12h às 15h30.

Nessas ocasiões, o estabelecimento conta com um cardápio premium, além de uma modalidade diferente de consumo: o buffet livre.

A ideia da casa é oferecer aos clientes uma experiência gastronômica única, aproveitando o seu ambiente tranquilo e exclusivo e a variedade de receitas e sabores.

“Abrir aos domingos é uma oportunidade às pessoas que querem conhecer nossa casa, mas que não conseguem durante a semana por trabalharem ou morarem em bairros mais distantes”, revela o proprietário do Pacifique, o italiano Alberto Grimme.

RB| Reconhecimento

Luiz Malucelli Neto que foi presidente da Compagás, no governo Cida Borghetti, foi homenageado pelos funcionários e diretores da empresa, oportunidade em que foi agraciado com uma placa de prata enaltecendo suas atividades destacando: “competência, comprometimento e a contribuição no período de trabalho dedicado ao crescimento e à consolidação da companhia”.

RB| Os meus, os teus e os nossos…

Ciro Zadra esposa e filhos estiveram reunidos durante jantar no Carolla Pizzaria, para despedirem-se de seu filho de 23 anos, que transferiu-se profissionalmente para São Paulo.

RB| Turismo

Uma nova atração para quem estiver indo a New York.

Finalmente inaugurou o Hudson Yards.

É um dos maiores empreendimentos que NY já teve.

O shopping ficou muito interessante, com diversas lojas e restaurantes.

Além disso, o complexo conta com apartamentos para locação e venda, escritórios e um observatório.

O Hudson Yards fica na 20 Hudson Yards – altura da 34th Street com 10th Avenue.

RB| Passaporte

Márcia Malucelli já está de volta a CWB depois de viagem ao Oriente Médio e Europa.

Seja bem vinda!

RB| Turismo

Para garantir a diversão em família, o Hotel Camboa Paranaguá preparou uma ação especial para o mês de maio.

Além das tarifas de baixa temporada, entre os dias 1º e 31 deste mês, o hotel assegura tarifa livre para duas crianças de até 11 anos, no mesmo apartamento dos pais, e ainda café da manhã de cortesia para os pimpolhos.

A ideia é que pais e filhos possam aproveitar juntos a completa infraestrutura de lazer do hotel no período de outono, que tem temperaturas amenas e agradáveis.

RB| Artesanato

Entre os próximos dias 17 e 26, acontece em CWB a 40ª edição da FEIARTE – Feira Internacional de Artesanato.

Com mais de 20 anos de história, é uma das principais do segmento na região sul do país.

Este ano, o Expo Barigui receberá mais de 180 expositores de 15 países (Índia, Marrocos, Japão, Rússia, Tailândia, Uruguai, África do Sul, Senegal, Argentina, Colômbia, Himalaia, Nepal, Cabo Verde, Turquia e República Tcheca) e de vários estados brasileiros.