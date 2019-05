“Sai da inércia, passeie, viaje, conheça gente. É chegado o momento de se pôr em ação na direção das coisas e pessoas que você almeja conquistar. O mais importante, neste momento, é se mover”.

RB| Exposição

Entre os dias 17 e 26, curitibanos e turistas poderão aproveitar uma das maiores feiras de artesanato do sul do país, a FEIARTE – Feira Internacional de Artesanato, e ainda curtir uma atração especial: os alunos do Ateliê Criação farão uma exposição dos seus trabalhos durante todo o evento.

RB| Noite de festa

Jorge Anade comemorou mais um aniversário, recebendo amigos para um pagode no Dom Felinni Café, no Batel.

RB| Beira mar

Paulo e Regina Rocha estiveram curtindo temporada de uma semana de sol & mar, em Fortaleza.

RB| Vive La France

A Nelson Wilians e Advogados Associados abriu escritório em Paris, no Boulevard de Sébastopol.

O escritório já conta com representação no Chile. F

RB| Propaganda induz ao erro…

Uma operadora de telefonia digital está veiculando, em rede nacional, campanha para o Dia das Mães anunciando venda de modelos de última geração em 18X.

Contatamos uma loja como interessado, para sabermos mais detalhes, quando fomos surpreendidos pelo atendendo que nos perguntou se éramos portador do cartão de crédito de certo banco.

Dizemos que não sabíamos que a oferta era apenas para correntistas de tal banco, quando para nossa nova surpresa o vendedor declarou: “Sim, mas é só para o banco tal, diz no asterisco embaixo da propaganda, bem pequenininho”.

O que o PROCON e a ANATEL tem a dizer nesse caso?

RB| De volta

A arquiteta Dilva Busarello já está de volta a CWB depois de temporada em Paris e Milão, onde esteve acompanhando a abertura das exposições de sua filha Daniela, naquelas cidades.

RB| Cinquentenário

George Herwig continua recebendo cumprimentos pelos seus 50 anos comemorados recentemente.

Felicidades!

RB| Coisas da política

Contrariando as determinações do governador Ratinho Jr., e sem o seu conhecimento, uma boa parte dos funcionários comissionados que integraram as equipes dos governadores Beto Richa e Cida Borghetti, conseguiram manter-se em seus cargos.

Isso ainda vai dar o que falar!

RB| Máquina

A atriz Débora Secco foi a grande anfitriã da noite de lançamento da venda digital da Volkswagen e a apresentação do SUV da marca, o T-Cross, que aconteceu durante prestigiado coquetel na Servopa.

Débora além de bonita, simpática e elegante, não deixou de atender e fotografar com a grande maioria dos presentes, mostrando-se bastante paciente e educada.

RB| Midas

A presidente do Lide Mulher Paraná, Sandra Comodaro, convidou para palestra com a diretora geral da Tiffany & Co. Luciana Marsicano (foto), que está à frente da expansão da marca no Brasil desde março de 2012.

Ela é peça chave na estratégia de crescimento da joalheria mais famosa do mundo e é considerada uma das executivas mais influentes do país pela revista Forbes.

A palestra aconteceu na loja da Tiffany, no Pátio Batel.

RB| Passaporte

Os casais Tufi e Iara Maron e Júlio e Karla (Maron) Coelho estão em temporada de férias no Oriente Médio.

RB| Alfândega

Gumercindo (Guma) Ferreira dos Santos Júnior e Renata Moreira Alcântara e os filhos Guminha e Guilhermo retornaram a CWB depois de temporada em Orlando e Miami.

RB| Entre amigos

Os amigos Marco Camargo, Rodrigo Oliveira e César Trombini Filho estiveram jantando no Terrazza 40.

RB| Passaporte

Margarida Mercer que esteve curtindo viagem ao Oriente, tendo passado pelo Egito.

RB| Exterior

Algumas sociáveis estiveram na Espanha participando de importante curso de Marketing, aproveitando para conhecer os cursos oferecidos pela ESIC local.

São elas: Carlise Kwiatkowski, Débora Dzierwa (foto), Padre Ari Erthal e o lutador Wanderley Silva.

RB| Fim das atividades

Depois de 53 anos de história de sucesso, a IBIZA – Laboratório Fotográfico Digital – www.ibizanet.com.br – lamentavelmente, encerrou suas atividades.

RB| Páscoa eletrônica

No feriado da Páscoa, o Warung Beach Club recebeu os artistas do lendário Club Fabric.

Craig Richards e Ben UFO estiveram no Brasil para comemorar o 20º aniversário da balada britânica e foram os encarregados de comandar a noite no Templo da música eletrônica, em Itajaí/SC.

A festa contou ainda com apresentação memorável dos artistas Amine Edge & Dance, Gabe, Boghosian e HNQO.