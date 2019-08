“Preocupações com coisas várias poderão conduzir-lhe a um estresse desnecessário, já que a tendência natural de todos estes problemas é a de passar como se fosse uma onda do mar”.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato



Em Veneza, na exposição “Anedotas sobre a Origem”.

A artista visual Analize Nicolini, única representante do Brasil na curadoria da exposição “Anedotas sobre a Origem”, que abriu 31 de agosto, em A Plus A Gallery, em Veneza, na Itália, participou também da instalação do coletivo de artistas do Grupo Jeschkelanger, de Berlim/Alemanha, realizada no Ca’ Sagredo Hotel, no dia 29 de agosto, como parte da mostra italiana.

O Empty glass é uma obra de instalação cuja manifestação artístico–contemporânea é composta por elementos organizados em um ambiente.

O grupo berlinense Jeschkelanger foi fundado por Anja Langer e Marie Jeschke em 2016, em colaboração com o coordenador do grupo Hayk Seirig.

Analize nasceu no norte do Brasil e morou em CWB dos 12 aos 40 anos.

A exposição acontece até o dia 16 de novembro.

RB| Boca bendita

Vânia Dalmaz, Alessandra Hauer Vargas, Norma Camargo e Eliane Caldeira estiveram na Boca Maldita, fazendo parte da grande massa que apoiava o ministro Sérgio Moro.

RB| Mudança

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros – Gilberto Gavlovski transferiu-se para Brasília, onde passa a cumprir agenda de trabalho.

RB| Troca de comando

O resultado das urnas consagrou José (Tuco) Schaedler como o novo comodoro do Iate Clube de Caiobá – ICC, sucedendo a Luciano Moura.

Tuco tem como vice-presidente Zeca Hauer.

Na foto José (Tuco) e Danuza (Hauer) Schaedler, ele novo comodoro do ICC.

RB| Um dia no castelo…

O casal Ivan e Ieda Bonilha, ele conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, recebeu grande grupo de convidados no Castelo do Batel, em torno do brunch que comemorou os 15 anos de sua filha Giovana/Gigi.

A produção da festa levou a assinatura de Ilse Lambach.

RB| Show internacional

Estão à venda os ingressos para o show da cantora Norah Jones em CWB.

A apresentação acontecerá no dia 11 de dezembro, quarta-feira, no Teatro Guaíra.

Os valores variam de R$180 a R$960, de acordo com o setor e modalidade escolhidos.

As entradas podem ser adquiridas pelo site LivePass.com.br.

Em CWB o evento conta com a produção da Move Concerts e RW 7 Production & Entertainment.

RB| Festejo

A Baril Advogados Associados, que tem como comandante mor o advogado Natan Baril, completou recentemente 14 anos de muita história, parceria, amizades e acima de tudo compromisso com seus clientes.

Sucesso!

RB| Entre amigos

Renato e Isabela Almeida e o filho Félix, receberam pequeno grupo de amigos para almoço no dia do aniversário do anfitrião.

Lá estiveram: Florlinda Andraus, Guilherme Almeida – que atualmente reside em SP, Fátima Kalil, Valdir Mueller, Guta Garcia e RB.

RB| Imigração

Luiza Helena de Mattos Ferreira, a filha Andreia Flávia e a amiga Adriana Probst, estão em temporada de férias no EUA.

No roteiro New York e Miami, onde permanecem por 15 dias.

RB| Na cidade

O advogado Guilherme Almeida, atualmente residindo em São Paulo, esteve cumprindo agenda de business em CWB.

RB| Retorno

Adriano Coral e Marzia Lorenzetti regressaram a CWB depois de temporada de férias na Europa e Israel.

RB| Mais um ano…

Maria de Lourdes Cordeiro Franco de Carvalho, casada com Luís Gastão de Alencar Franco de Carvalho, comemorou seu aniversário durante almoço em família.

Felicidades!

RB| Promoção

Depois de vender sua parte na sociedade com sua esposa no Troch – o maior brechó on-line do Brasil, Henrique Domakoski assumiu a Secretaria Especial de Inovação, lotado na Casa Civil, ao lado do secretário Guto Silva.

Sucesso!

RB| Agora aqui…

O personal Daniel Chagas, que residia em Santo Antônio da Platina/PR, transferiu-se em definitivo para CWB, onde passou a residir e atender seus clientes, para tanto sua agenda já está aberta para reservas de poucos horários que restam.