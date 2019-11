O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, participou na noite de ontem (21), no Palácio Iguaçu, do lançamento do livro “Ma Chère Guite”, de autoria da médica dermatologista e hansenologista, Laila de Laguiche.

O livro narra a troca de correspondências entre irmãos, o Visconde Charles de Laguiche, pioneiro no Paraná, e a princesa Marguerite de Merode – Westerlo, da Bélgica. Plenas de empatia e cumplicidade, as cartas descrevem o Paraná dos anos 20 aos anos 80, com anedotas do dia a dia nas fazendas de terra roxa, reflexões religiosas e filosóficas, seguindo a cronologia histórica e política daquele tempo.

Escrito em português e francês, ornado de fotos magníficas da época e atuais das propriedades, registra a riqueza da fauna e flora paranaense.

Com informações e fotos da vice governadoria