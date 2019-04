Uma solução tecnológica para tratamento de esgoto, desenvolvida pela empresa húngara Organica, pode ser implantada no Palácio das Araucárias, do Governo do Estado. O projeto da Bluehouse, uma estrutura modular inovadora no tratamento de resíduos de edifícios, foi apresentada nesta quarta-feira (24) ao governador em exercício Darci Piana pelo cônsul honorário da Hungria no Paraná, Marco Aurélio Schetino de Lima.

A ideia é desenvolver uma parceria entre os governos do Paraná e da Hungria, envolvendo também a empresa, que permita a instalação da estação no prédio que abriga a estrutura administrativa do Governo do Estado. “Vamos avaliar a proposta, que dialoga com o projeto do governo de buscar inovação em diversos setores. O Paraná está aberto a receber tecnologias que são benéficas para a nossa população”, afirmou Piana.

O cônsul da Hungria disse que um acordo de cooperação já foi assinado com o Governo do Estado para trazer a tecnologia para cá. O Paraná seria o primeiro estado brasileiro a contar com a Bluehouse, que tem o diferencial de se integrar à arquitetura e tratar resíduos em áreas urbanas sem emitir cheiro forte. “O projeto tem um impacto ambiental muito menor, é uma estação de tratamento de esgoto inodora e arquitetonicamente muito bonita”, explicou Lima.

“Nossa ideia é colocar uma estação no Palácio das Araucárias, que já conta com um local específico para isso. O local também contaria com uma escola de sustentabilidade voltada para receber pesquisadores e estudantes, com ações de educação ambiental”, disse. “Retomamos esse diálogo com o Governo do Estado para a troca de tecnologias e implementação do projeto. O Paraná é um estado aberto para a inovação e ações voltadas para o meio ambiente”, completou o cônsul.