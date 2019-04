A antiga Sala de Gestão do Palácio das Araucárias, em Curitiba, foi rebatizada nesta terça-feira (23) com a inauguração do Espaço Fani Lerner, uma homenagem do Governo do Estado à primeira secretária estadual da Criança e da Família.

Fani Lerner morreu em maio de 2009, aos 63 anos. Foi casada com o ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner.

O governador em exercício Darci Piana destacou o trabalho de Fani Lerner como secretária na área social, tanto na Prefeitura de Curitiba como no Governo do Estado. “Essa homenagem é um reconhecimento à dedicação ao profissionalismo com que conduziu as ações a essa importante área”, disse Piana.

Autor da proposta, o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, falou sobre os feitos de Fani Lerner, considerada um dos grandes nomes do país no voluntariado e na assistência social. “Solidariedade e amor ao próximo foram as marcas da Fani. O trabalho dela está vivo em cada um que se doa ao máximo”, disse o secretário.

Jaime Lerner e a filha, Ilana Lerner Hoffmann, representaram a família no evento. “Essa homenagem é um ato de justiça. Ela nunca gostou do protagonismo”, afirmou o ex-governador. “Meu pai era o famoso, mas unanimidade era minha mãe”, acrescentou Ilana.

HISTÓRIA – Sempre atuante, Fani ocupou postos em todas as gestões do marido. Ganhou reconhecimento internacional por ter viabilizado ações em prol das crianças, como a construção de 500 creches, o atendimento em dois turnos e, especialmente, a criação da Supersopa, complemento alimentar de combate à desnutrição e mortalidade infantil feito com hortaliças e leguminosas que não eram comercializadas.

Outras iniciativas marcantes da passagem de Fani Lerner pelo Estado foram a Casa do Piá, abrigo para crianças de rua, e o Provopar de Curitiba.

PRÊMIO KELLOGG’S – Fani também recebeu a mais importante premiação do mundo na área de ação social voltada para a criança: o Prêmio Kellogg’s, em 2003, oferecido pela organização americana World of Children pelo programa “Da Rua Para a Escola”, que trocava cesta básica por frequência e aproveitamento na escola.