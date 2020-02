Países se unem e criam a Organização Mundial de Citrus

No último dia 05 de fevereiro, durante uma feira de alimentos em Berlim, na Alemanha, foi realizado o lançamento oficial da Organização Mundial de Citrus (WCO, na sigla em inglês). A WCO foi criada como uma plataforma global, cujo objetivo é aumentar a coordenação, diálogo e ação entre os países produtores de citrus em todo o mundo.

Segundo a WCO, os membros fundadores da nova organização representam cerca de 70% dos produtores de citrus do mundo. Durante a abertura da plataforma, estiveram presentes representantes de países grandes produtores como Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, República Dominicana, Egito, França, Israel, Itália, Marrocos, Peru, África do Sul, Espanha, Tunísia, Turquia, Uruguai e EUA.

Entre as principais pautas da WCO estão o fomento a pesquisa e tecnologia, discussão de políticas e a promoção do produto junto aos consumidores.