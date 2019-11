A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão prendeu na noite dea quinta-feira (31), um homem acusado de espancar a própria filha, uma adolescente de 12 anos, em plena via pública.

O irmão do agressor, que tentou dar fuga ao mesmo, também acabou detido por embriaguez ao volante. Quando a polícia foi acionada por uma conselheira tutelar relatando que um homem, motorista de ônibus, estava espancando sua filha em via pública, na rua dos Crisântemos no conjunto Paulo Grande, e que se demorasse para seu pai já havia fugido.

A adolescente informou aos policiais que foi atacada quando chegava da casa de uma amiga. Segundo ela, seu pai a abordou de forma agressiva, aparentando estar embriagado e começou a lhe agredir com socos no rosto, na região das costas, abdômen e tórax. Relatou que o pai dizia que as agressões era ‘só’ pelo motivo de ter ido a casa da amiga. Após o ato, o homem foi para um bar.

Após ser ouvida ela foi encaminhada ao médico pelas conselheiras. A polícia fez buscas pela cidade em busca do acusado sendo informada no bar onde ele estava que o mesmo teria saído do local há pouco tempo. Durante as diligências a equipe recebeu uma denuncia anônima que o irmão do suspeito estava dando fuga para ele em um GM Corsa de cor branca e estavam sentindo a cidade de Quinta do Sol pela rodovia PR-082.

A equipe saiu no encalço do acusado. O mesmo foi alcançado a uma altura da rodovia, porém o motorista não obedeceu ordem de parada em um primeiro momento, mesmo com a viatura utilizando sinais sonoros e luminosos. O Corsa foi acompanhado por uma longa distância e após a insistência da polícia o condutor resolveu parar.

Os policiais constaram que tanto o acusado das agressões quanto o condutor do carro apresentavam sinais de embriaguez. Ao ser questionado das agressões, o mesmo disse apenas ‘que se explicava depois’. Já o condutor do veículo, irmão do agressor, foi submetido ao teste do etilômetro, apresentando 0,40 mg/l de álcool por litro de ar expelido.

Ele também não tinha habilitação. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Fonte: Tribuna do Interior