O descaso com o bem-estar das crianças é alarmante. E não apenas no Brasil. No entanto, é preciso enfatizar que houve por aqui um grande avanço em várias áreas relacionadas ao universo infantil nas últimas décadas, apesar dos desafios ainda existentes. Um recente ponto positivo alcançado foi a realização do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Firmado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o pacto tem a missão de reduzir a vulnerabilidade social e garantir direitos das crianças. A intenção é unir esforços para dar efetividade a direitos que, embora previstos em lei, não são assegurados aos brasileiros com menos de 6 anos de idade, faixa etária considerada fundamental para o desenvolvimento de uma criança.

A iniciativa, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), prevê ações até 2020. Serão cursos à distância para pessoas com atuação ligada à área da infância como psicólogos, assistentes sociais e servidores públicos, além de atividade presencial de capacitação para formar operadores do direito. O pacto certamente é um avanço, pois o Brasil não pode deixar que crianças sofram por falta de recursos financeiros ou vontade política.