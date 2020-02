Ovos: preço diário atinge recorde nominal

As condições que favoreceram as altas nos preços dos ovos em janeiro se intensificaram na primeira semana de fevereiro. Segundo dados do Cepea, a oferta restrita e o retorno das aulas têm aquecido a demanda pela proteína, elevando as cotações. Dessa forma, nessa terça-feira, 4, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra, comercializada em Bastos (SP), teve preço médio de R$ 96,96, o maior patamar nominal da série histórica do Cepea, iniciada em 2013 para esse produto. Quanto às exportações, em janeiro, o volume foi quase cinco vezes maior que em dezembro. Mesmo com o forte incremento, os embarques de janeiro registraram o menor patamar para o mês desde 2007. Vale lembrar que as exportações de ovos costumam ser bastante elevadas em janeiro, geralmente se caracterizando como as maiores do ano.