Segundo informações colhidas no mercado, após atingir no encerramento da última semana, o maior valor deste ano na comercialização na caixa de ovos brancos, a reposição de mercadorias na abertura dessa semana e deu em ambiente normal e, com isso, os preços permaneceram inalterados.

As disponibilidades permanecem ajustadas e tudo dependerá do comportamento do consumidor ao receber o repasse dos últimos aumentos. De toda forma, como o momento encontra o consumidor capitalizado, é possível que o giro da mercadoria não seja afetado. Assim, qualquer aumento na demanda pode significar evolução das cotações nos demais elos da cadeia produtiva.

Por ora, o preço médio diário se encontra quase 5% acima do maior valor anterior – R$84,00, praticado na maior parte do segundo decêndio de abril – e quase 16% acima do recebido na abertura de dezembro.

Fonte: AviSite