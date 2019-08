Ainda que a movimentação de preços no mercado de grãos tenha sido favorável ao avicultor de postura em julho, as desvalorizações mais expressivas dos ovos comerciais reduziram o poder de compra frente aos principais insumos utilizados na atividade. Assim, segundo pesquisadores do Cepea, as quantidades de milho e de farelo de soja que o produtor pôde comprar diminuíram pelo terceiro mês consecutivo. Segundo a Equipe de Grãos do Cepea, as desvalorizações do milho estiveram atreladas ao avanço da colheita da segunda safra, que elevou a disponibilidade do cereal na maior parte das regiões acompanhadas. Em relação ao farelo de soja, o movimento de queda esteve associado ao menor ritmo de negócios, uma vez que vendedores já comercializaram boa parte da safra 2018/19, e compradores do derivado, já abastecidos, passaram a adquirir volumes menores. Os preços dos ovos branco e vermelho tipo extra, por sua vez, caíram com maior intensidade em julho, devido ao menor ritmo de negócios, que está atrelado à redução da procura no período de férias escolares e à existência de estoques, observados especificamente no início do mês.

Tags: Granjeiros

Fonte: Cepea