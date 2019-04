Produtos sob encomenda serão destaque; ovos terão quatro opções de recheio, com 400 gramas cada

No dia 21 de abril é comemorada a Páscoa. Para quem aproveita o período mais doce do ano para se acabar com as delícias de chocolates, tradicionais à época, o Grupo Pantucci terá opções de ovos de colher recheados, além de um bolo com sabor exclusivo para a Páscoa. Os produtos precisam ser encomendados até o dia 19 de abril (sexta-feira) e compras acima de R$100 já permitem entrega em domicilio, mediante taxa de entrega. As encomendas podem ser feitas na Pantucci Panificadora na Vila Isabel ou ainda na unidade Pátio Batel do grupo.

Para quem não abre mão dos tradicionais ovos de Páscoa, as opções da Pantucci para este ano têm quatro sabores deliciosos de ovos de colher recheados. Cada ovo tem aproximadamente 400 gramas, e pode-se escolher entre os sabores Casca de chocolate preto com recheio de brigadeiro preto feito com chocolate belga com avelã; casca de chocolate preto com brigadeiro branco e morangos frescos; casca de chocolate preto com recheio de brigadeiro de Leite Ninho com Nutella e brownie; ou ainda casca de chocolate preto com recheio de brigadeiro de avelã com chocolate Kinder, Kit Kat e Ferrero Rocher. Cada ovo terá o preço de R$60 a unidade.

Para a sobremesa ou café do domingo de Páscoa, este ano, a Pantucci elaborou um sabor especial e exclusivo de recheio para bolo, pensado diretamente para a data. O bolo será vendido por unidade, com aproximadamente dois quilos, todo decorado com temas da Páscoa, como chocolates, coelhinhos e cenouras, sendo feito com massa de chocolate e recheio trufado de Leite Ninho. O bolo terá o custo de R$ 140 por unidade.

Serviço:

Páscoa no Grupo Pantucci

Encomendas até dia 19 de abril, sexta-feira

Pantucci Panificadora Vila Izabel

Prof. Sebastião Paraná, 270 – Vila Izabel

Fone: (41) 3242-8665

Aberto diariamente das 7h às 20h30

Pantucci Pátio Batel

Avenida do Batel, 1868, Piso L4

Fone: (41) 3020-3674

Aberto diariamente das 10h às 22h

Fotos: Divulgação.