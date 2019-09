Segundo informações de mercado, ontem, segunda, o preço da caixa de ovos brancos e vermelhos permaneceu nos mesmos patamares.

O forte calor dos últimos dias influindo na qualidade e na conservação dos ovos produzidos apresentam a necessidade de um giro mais rápido do produto. Nesse sentido, esse tem sido um dos motivos utilizado pelos compradores para pressionar por melhores condições de comercialização, salientando ser fundamental a realização de promoções junto ao consumidor final para dar maior vazão ao produto.

Assim, os negócios tendem a continuar disputados nos preços e, no máximo, os produtores conseguirão manter as mesmas bases de referência.

Por ora, o preço médio acumulado em setembro indica aumento na casa dos 19% sobre os baixíssimos preços recebidos no mesmo período do ano passado. Nesse sentido, tomando como efeito comparativo o recebido no mesmo período do biênio 2016/2017 o índice se torna negativo em 5,2%. Isso, sem considerar a inflação do período.

Fonte: AviSite