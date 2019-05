Pratos de porções generosas, como Herb Crusted Filet, três cortes de mignon temperados com ervas finas; The Outback Special, clássico miolo de alcatra em dois tamanhos; The Porterhouse, corte macio em formado de T; New York Strip Steak, corte de contrafilé; Aussie Grilled Picanha, temperada com sal grosso.

Esses são apenas alguns dos exemplares que podem ser apreciados no mais novo endereço do Outback Steakhouse, que abriu na terça-feira 7 de maio, no recém-criado espaço gourmet do shopping Mueller, onde o restaurante, o primeiro do lugar, ocupa uma área de cerca de 700 metros quadrados, onde pode receber, ao mesmo tempo, 218 pessoas sentadas.

Isso, sem citar as sopas, as costelas (ribs), massas, peixes, frango, saladas, sanduiches e a Blooming Onion, a cebola fotogênica e campeã de pedidos. E mais aquele rol imenso de sobremesas para compartilhar.

No Outback do Mueller também serão possíveis momentos de descontração em torno da Billabong Hour, entre 17h e 20h de segunda a sexta-feira, menos feriados, período com descontos de 50% nas bebidas alcoólicas (exceto garrafas de vinhos e de destilados, Cerveja Outback e cervejas importadas).

A marca está em expansão no Paraná, com outras duas unidades em Curitiba – shoppings Curitiba e ParkBarigui – e uma em Londrina, no Catuaí Shopping. Márcia Piellusch, sócia regional do empreendimento, destaca que o conceito e a temática australiana continuarão evidentes, agora combinados com um reposicionamento na comunicação visual do restaurante. “A unidade do shopping Mueller é a primeira com o novo formato no Paraná”.