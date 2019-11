A Ouro Verde, especialista em gestão de frotas de veículos e equipamentos, anuncia Paulo Sorge como o novo Diretor de Vendas de Ativos da empresa. O executivo possui sólida experiência no segmento comercial de vendas de ativos novos e seminovos. Sorge desenvolveu sua carreira em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, atuando como Executivo em empresas como FCA Latam (Fiat Chrysler Automobiles) e JSL.

Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Paulista (UNIP), com MBA em Gestão Empresarial, e Administração Financeira e Controladoria, Paulo foi escolhido pela Ouro Verde devido a grande competência reconhecida pelo mercado. A empresa tem grande expectativa na atuação do executivo, especialmente pela experiência adquirida nos segmentos de montadoras, locadoras e varejo. “Ele agregará valor a esta frente de negócios neste novo momento da empresa. Terá um papel importante em apoiar a empresa no crescimento sustentável e com lucratividade”, disse CEO da empresa, Cláudio Zattar.

Para Sorge esta é uma oportunidade de fazer parte de um time vencedor. “A Ouro Verde é uma empresa nacional muito forte no universo de locação de máquinas e equipamentos. Espero agregar, a partir de minha experiência, grande valor na área de vendas de ativos”, disse.

Aliança Brookfield e Ouro Verde

A contratação do diretor faz parte do novo momento da empresa. Recentemente, a empresa também anunciou seu novo CEO, Cláudio Zattar, executivo que possui vasta experiência nos segmentos de gestão de frotas, tendo atuado como executivo sênior em empresas de locação e venda de ativos leves e pesados.

O investimento da Brookfield na Ouro Verde tem como objetivo a manutenção e a expansão dos negócios em todo o Brasil, aliando o conhecimento e a excelência operacional da Ouro Verde à solidez e capacidade financeira da Brookfield. Entre os principais avanços recentes destacam-se a implementação de melhores práticas de compliance, gestão financeira, comercial e operacional, segurança e saúde do trabalho e respeito ao meio ambiente. A aliança fortalece a solidez financeira da companhia e o alinhamento estratégico com os principais fornecedores e parceiros comerciais no país, reforçando o foco da gestão comercial e operacional, promovendo o cross-selling entre a oferta de veículos leves e pesados.