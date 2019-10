A Ouro Verde, especialista em gestão de frotas de veículos e equipamentos, anunciou ontem Cláudio Zattar como o novo CEO da empresa. O executivo possui vasta experiência nos segmentos de gestão de frotas, tendo atuado como executivo sênior em empresas de locação e venda de ativos leves e pesados.

“Zattar traz para a Ouro Verde um profundo relacionamento com o mercado de locação e serviços, ampla senioridade na condução dos negócios em todos os nossos mercados alvo, e um alinhamento com o modelo de gestão Brookfield. Esta combinação potencializará o crescimento e rentabilidade da Ouro Verde”, disse Alexandre Thiollier que atuava como CEO interino e é vice-presidente sênior da Brookfield. Desde a aquisição pela Brookfield, realizada há 100 dias, a empresa iniciou um forte ciclo de investimentos.

Para o novo CEO, o mercado de locação de pesados (caminhões e máquinas) e veículos leves tem enorme potencial no Brasil. “Temos recursos para investir e a experiência operacional necessária para oferecer o melhor serviço ao cliente. Estamos confiantes em oferecer e entregar aos nossos clientes qualidade e eficiência, por meio de uma gama completa de serviços incluindo locação, manutenção, operações de equipamentos e soluções tecnológicas”, conclui Zattar.

Zattar ocupou, entre fevereiro de 2013 até setembro de 2019, a posição de Diretor Executivo de Logística e Compra de Carros de uma grande empresa do setor. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com MBA no IBMEC-RJ e Gestão Avançada no INSEAD, trabalhou também por mais de 16 anos como CEO de três grandes empresas nos segmentos de caminhões, locação de máquinas e equipamentos, e óleo & gás.

Aliança Brookfield e Ouro Verde

A nomeação do CEO faz parte do novo momento da empresa. O investimento da Brookfield na Ouro Verde tem como objetivo a manutenção e a expansão dos negócios em todo o Brasil, aliando o conhecimento e a excelência operacional da Ouro Verde à solidez e capacidade financeira da Brookfield. Entre os principais avanços recentes destacam-se a implementação de melhores práticas de compliance, gestão financeira, comercial e operacional, segurança e saúde do trabalho e respeito ao meio ambiente. A aliança fortalece a solidez financeira da companhia e o alinhamento estratégico com os principais fornecedores e parceiros comerciais no país, reforçando o foco da gestão comercial e operacional, promovendo o cross-selling entre a oferta de veículos leves e pesados.