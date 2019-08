Durante os meses mais frios do ano, os músculos ficam mais contraídos, além disso ocorre o espessamento do líquido sinovial, responsável pela lubrificação das articulações, levando ao aumento da dor

A osteoartrite é uma enfermidade crônica e degenerativa que promove desgaste das cartilagens e ossos das articulações, promovendo dor e inflamação da área afetada e diminuindo a amplitude de movimento. Acomete cães de todas as idades, sendo frequente em cães idosos, obesos e que sofreram lesões traumáticas ou tiveram complicações pós-operatórias de cirurgias ortopédicas, além dos que já têm predisposição genética. “Os cães podem suportar dores intensas sem demonstrar. Por isso, o tutor precisa estar atento aos mínimos sinais. Em caso de suspeita, ele deve levar o animal para uma avaliação que deverá ser realizada por um médico-veterinário”, orienta Jaime Dias, médico-veterinário e coordenador técnico da área pet da Vetoquinol.

O mais comum dos sintomas da osteoartrite é a dificuldade de se levantar, resultado da dor intensa nas articulações. “É comum, por exemplo, que ele manque quando sofre dessa enfermidade. Por não se movimentar como antes, há uma diminuição das atividades físicas, levando o cão a ganhar peso, o que já é outro sintoma a ser considerado”, explica Jaime Dias. O pet também pode ficar mais quieto, apático, irritado, sem interesse por passeios e brincadeiras.

Durante os meses mais frios do ano – normalmente, até o final de setembro –, os sintomas tendem a piorar divido a maior contração muscular e espessamento do líquido sinovial. Além disso, o frio desestimula o animal a se movimentar, diminuindo suas atividades físicas, que são práticas importantes para o controle dessa doença. Além da medicação recomendada por um médico-veterinário, Jaime Dias recomenda ao tutor “o uso de camas confortáveis, roupinhas, deixar os animais abrigados e longe do frio, chuva e locais úmidos”.

Como possível prevenção, o tutor deve controlar o peso do animal, tomar cuidados para que ele não sofra lesões e levá-lo com periodicidade ao médico veterinário para check-up. Porém, nos casos de predisposição genética não há como evitar o surgimento da osteoartrite nos cães. Independentemente da causa, o tutor deverá, portanto, buscar o melhor tratamento quando necessário, melhorando a qualidade de vida do pet.

Siga esse movimento

Dieta, atividades físicas, sessões de fisioterapia e hidroterapia são importantes durante o tratamento da osteoartrite e devem estar associadas ao uso das mediações prescritas pelo médico-veterinário. A Vetoquinol, uma das 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, coloca à disposição dos cães o anti-inflamatório Cimalgex, indicado para o tratamento da dor e inflamação associada à osteoartrite e manejo da dor pré e pós-operatória devido à cirurgia ortopédica ou tecido mole em cães. “Trata-se de um anti-inflamatório não esteroidal COX-2 seletivo e comercializado com a prescrição de médicos veterinários”, informa Jaime Dias. “Cimalgex é de fácil administração, pois além de ser palatável, possui a exclusiva tecnologia Vetabs, que permite maior divisibilidade dos comprimidos. Essa tecnologia é inédita no mercado pet. Quem tem cão em casa e já precisou medicá-lo em algum momento da vida sabe que é comum precisar partir os comprimidos para alcançar a dose correta. Com Vetabs, a divisão dos comprimidos em frações é muito fácil, oferecendo mais praticidade e conveniência aos tutores”.

Jaime Dias também indica o uso de suplementos alimentares como Flexadin Advanced. “É um suplemento alimentar com formulação única, à base de colágeno tipo II não hidrolisado o UC-II e vitamina E, nutriente com forte ação antioxidante, o que auxilia no tratamento da osteoartrite. Cães de todas as idades podem fazer uso. O suplemento promove qualidade de vida, devolvendo a flexibilidade e mobilidade ao cão, o que é importante para evitar o sobrepeso, um dos fatores de risco da osteoartrite”.

A Vetoquinol criou a campanha #SigaEsseMovimento, que objetiva incentivar a mobilidade e o bem-estar de cães, principalmente os mais propensos à osteoartrite. “Nosso objetivo é orientar os tutores sobre práticas cotidianas para o bem-estar dos seus cães e que podem inibir o surgimento dessa doença. Atividade física, alimentação saudável e uso de suplementos com Flexadin Advanced estão entre essas orientações”, reforça Jaime Dias.

Adimax Pet apresenta novas linhas de alimentos na Pet South América

Empresa fabricante da Magnus, Fórmula Natural e Qualidy lança a marca Origens e produtos com matérias primas frescas e livres de grãos

São Paulo está recebendo a Pet South America, a mais importante feira de negócios da América Latina dos setores pet e veterinário. Aproveitando a oportunidade do evento, a Adimax Pet, fabricante de alimentos para cães e gatos, apresenta suas novidades na feira, como a nova marca de alimentos Origens e a linha Fórmula Natural Fresh Meat.

Origens

Desenvolvida no patamar dos alimentos Premium Especial, a marca Origens fica um nível acima das linhas premium. Isso significa que os alimentos possuem mais nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais em sua fórmula. São alimentos completos, que atendem todas as necessidades do pet.

A marca Origens chega nas versões cães – filhotes, adulto nos sabores frango e carne e adulto pequeno porte, light e sênior – e gatos – filhote, adultos e castrado nos sabores salmão e frango.

A Adimax, com a marca Origens, estará localizada no stand D72 – das 13h às 21h – e contará com a presença do Cão Magnus, mascote da empresa, no dia 22 de agosto, das 14h às 16h. Já no dia 23 de agosto, a marca conta com a participação do parceiro Celso Portioli às 17h.

Fórmula Natural Fresh Meat

Pensada para o melhor aproveitamento do pet, a Fórmula Natural Fresh Meat é uma linha de alimentos desenvolvida com carnes frescas, apresentada nas versões secas e úmidas. As secas têm as versões para cães – filhote mini e pequeno, médio, grande e gigante, adultos mini e pequeno, médio, grande e gigante, adulto cordeiro mini e pequeno, médio e grande, light mini e pequeno, médio e grande, sênior mini e pequeno e médio e grande. As versões para gatos são filhotes, adultos, castrados nos sabores carne e salmão, pelos longos, light e sênior.

A linha de úmidas, contempla cães adultos nos sabores carne, abóbora e chia; frango, batata doce e chia; e peru, cenoura e linhaça. Para gatos, os sabores apresentados são atum em pedaços, carne desfiada e peito de frango.

“A Fórmula Natural Fresh Meat é composta com carnes frescas e livre de grãos, como fonte de amidos, inserimos batata, mandioca e batata doce, por exemplo. São os alimentos mais completos do mercado e que garantem melhor aproveitamento do pet, são mais digestivos, mais ricos em nutrientes”, explica René Rodrigues Júnior, veterinário da Adimax Pet.

A Adimax Pet com a marca Fórmula Natural Fresh Meat estará localizada no stand VD36, dentro do Congresso Pet, das 10h às 20h. No dia 21 de agosto, o stand contará com a presença da parceira da marca, Ana Hickmann, das 14h às 15h.