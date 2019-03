Osklen de inverno clama pela natureza

As lojas da Osklen no ParkShoppingBarigüi e no Pátio Batel acabam de receber a coleção de inverno 2019. Batizada Forest, remete ao seu DNA ecológico, agora clamando para a proteção da Floresta Amazônica e de suas reservas indígenas, justamente quando se aventa a mineração em terras que deveriam estar sob proteção. As peças são apresentadas em texturas inspiradas nas florestas e em tons terrosos. E permanece a linha de clássicos atemporais da marca confeccionados em materiais sustentáveis, em parceria com o Instituto-e.

As t-shirts surgem confeccionadas com algodão nacional certificado que recebem um tingimento natural sustentável, chamado Natural Dye, que utiliza plantas e flores para coloração, como cúrcuma, urucum e clorofila. Além disso, essas peças passam pelo processo de lavanderia cujo consumo de água é de 4 a 6 vezes menor do que o processo convencional.

A clássica t-shirt preta vem com novidade: uma edição limitada em e-cotton – malha de algodão cultivado no Brasil, com certificação que comprova que a produção segue os critérios sustentáveis de boas práticas sociais, ambientais e econômicas. A peça terá embalagem especial e, além do modelo t-shirt, tem uma releitura em vestido.

Os acessórios (50 por cento das bolsas) são feitos com pele de pirarucu da Amazônia, uma alternativa inovadora e de baixo impacto ao couro tradicional que há mais de uma década é um comprometimento da marca. A Osklen preocupa-se em trabalhar com pescadores locais e comunidades ribeirinhas, gerando renda, empoderamento, reduzindo o impacto socioambiental, através do reaproveitamento do pirarucu, antes descartado.

Colares, pulseiras e brincos trazem detalhes em madeira recuperada, recolhida da demolição de construções antigas; material que normalmente é descartado, mas que a Osklen, em parceria com grupos locais, mais uma vez, faz seu reuso para transformá-los em modernos acessórios. Árvores da Mata Atlântica, como a Canela Preta, que estão atualmente em estado crítico de extinção, são restauradas e também utilizadas nesta coleção.

A Osklen também preparou coleções cápsulas, como a Híbrido, um projeto especial de desenvolvimento de um novo tênis-sneaker, resultado da combinação das linhas Riva e o Soho. O novo sneaker terá quatro combinações de cores diferentes, nas opções cadarço e velcro, mas chega às lojas apenas em maio.