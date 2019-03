A trupe paulista Os Satyros participa do Festival de Curitiba com as estreias nacionais de Mississipi e O Rei de Sodoma, além dos consagrados Todos os Sonhos do Mundo e Cabaret TransPeripatético, o primeiro trabalho do grupo com elenco inteiramente não cisgênero.

Em cartaz no Paiol neste sábado 30, às 21h, e domingo às 19h, Cabaret TransPeripatético coloca em perspectiva a realidade contemporânea de corpos dissidentes. A peça é a primeira em que todo o elenco se reconhece como não cisgênero – transsexuais, travestis, agêneros e não binários – e faz parte da Trilogia do Antipatriarcado, composta por Pink Star e a remontagem Transex.

A pesquisa foi desenvolvida durante quatro meses, a partir dos paradigmas da obra Manifesto Contrassexual, de Paul Preciado, e experiências biográficas do próprio elenco. A peça é um grito de liberdade e de representatividade, que fala de afeto, espaço social, opressão, transfobia, empoderamento, angústias e sonhos, contrapondo os estigmas que certas subjetividades carregam.

Já o a ator e dramaturgo Ivam Cabral celebra junto à companhia, da qual é fundador seus 30 anos de carreira, com o solo/recital Todos os Sonhos do Mundo. Ele interpreta relatos que intercalam sua trajetória e fragmentos poéticos, relacionando trechos do seu livro com poemas de Carlos Drummond de Andrade (“Não se Mate” e “Amar”). A peça compõe um retrato sincero da depressão e demais condições emocionais peculiares à sociedade contemporânea. As apresentações acontecem nos dias 1 e 2 de abril, no Teatro Paiol, às 21h.

Mississipi já foi apresentada na abertura do festival. E O Rei de Sodoma entra em cartaz nos dias 4 e 5 de abril, também no Paiol às 21h. A partir do texto do escritor, dramaturgo e cineasta espanhol Fernando Arrabal, os atores Tiago Leal e Patrícia Vilela protagonizam a trama sádica e surreal de uma rede de prostituição criada por uma mulher ambiciosa, cujo único objetivo é acumular dinheiro e poder. Com direção de Rodolfo García Vázquez e Dan Nakagawa, a montagem mobiliza a estética do teatro do absurdo para narrar a crueldade que entrecruza as vidas dos personagens.

Os Satyros

Fundado em 1989 por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, a Cia. de Teatro Os Satyros se destacou logo em seus primeiros anos de existência, por sua linguagem radical e temas polêmicos, com montagens como “Sades ou Noites com os Professores Imorais” (1990) e “Saló, Salomé” (1991). Em 1992, a companhia foi convidada a participar de festivais europeus, em Portugal e na Espanha. Devido à grave crise política e econômica que dominava o Brasil, a companhia se transfere para Lisboa, em um exílio voluntário até 1999. Em dezembro de 2000, retornam a São Paulo, abrindo uma sede na Praça Roosevelt, na época considerada uma das regiões mais deterioradas do centro da capital.

Desde a sua chegada à Praça Roosevelt, Os Satyros se preocupam com a relação do seu fazer teatral com os problemas sociais e urbanos. A relação com a população do entorno da Praça trouxe novos integrantes e interferiu diretamente na produção artística do grupo, em espetáculos como “Transex” (2004), “A Vida na Praça Roosevelt” (2005), assim como aqueles que compõem a Mostra convidada do Festival de Curitiba.