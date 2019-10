Fim de semana decide quem disputa o Paranaense Força Máxima

Começa amanhã, no Círculo Militar do Paraná, a terceira e última etapa de 2019 dos individuais de Snooker e Masters Six Reds Mesa Nacional Ouro e Prata.

O evento define o ranking de 2019 que classifica os 16 melhores da Categoria Snooker e os 32 melhores do Masters Six Reds Mesa Nacional para disputar o Campeonato Paranaense Força Máxima, que consagra o campeão Paranaense 2019 de cada categoria. São 16 vagas no Snooker, 32 no Masters Ouro e até 64 no Masters Prata.

As seis primeiras posições do Individual de Snooker, disputado em mesa padrão internacional, estão dominadas por atletas do Círculo Militar do Paraná e Santa Mônica Clube de Campo. Rafinha, que ganhou a 2ª etapa, lidera com 16.400 pontos (Círculo), seguido de Ricardo Koope e Preguinho do Santa Mônica, Fabio Gusso e Ricardinho do Círculo e Noel Rodrigues, que venceu a primeira etapa e representa o Santa Mônica. A diferença de pontuação do 1ª ao 6º colocado é de 6.400 pontos, o que coloca todos no páreo na briga para levar o título.

Na Masters Six Reds Mesa Nacional, lidera Gabriel Campos, do Clube Curitibano, com 9.000 pontos. Seguido de Geraldo Tilpe, do Círculo militar, com 8.200 e Lupin, do Santa Mônica Clube de Campo, com 5.900 pontos. A regularidade de Campos e Tilpe indica que possivelmente a disputa do título fique entre os dois, visto que a diferença de pontuação para o terceiro colocado é grande.

Para o presidente da Federação Paranaense de Sinuca, Ricardo Caregnato, “é uma chance ímpar para assistir os melhores do Estado em ação. Todos os jogadores contam com alto nível técnico”. A entrada é aberta ao público, basta informar que vai assistir os combates na sinuca.

Amanhã (18) as disputas começam 19h45 e seguem no sábado a partir das 9h45. Semifinais e finais serão transmitidas ao vivo pela fanpage da entidade, @sinucapr. Mais informações no www.fprsinuca.com.br.

SERVIÇO

Individuais de Snooker e Masters Six Reds Mesa Nacional Ouro e Prata

No Círculo Militar do Paraná

Dias 18 e 19 de outubro

Sexta a partir das 19h45, sábado a partir das 9h45

Transmissão ao vivo de semifinais e finais pela fanpage da entidade, @sinucapr

Mais informações no www.fprsinuca.com.br