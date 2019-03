Os desafios e as melhores ferramentas de aprendizagem para escolas e professores

Por Erika Lino, Diretora do Pueri Domus Escolas em Rede

Muitos são os desafios no sentido de preparar os alunos para as novas habilidades do Século XXI e por isso a busca de melhores ferramentas de aprendizagem para escolas e professores.

As escolas que já estavam mais antenadas com as necessidades e habilidades para esse novo momento, como as escolas da rede Pueri Domus, já vêm provocando há um tempo o movimento para essa mudança mesmo antes da aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

O Pueri Domus Escolas em Rede traz em seu DNA o trabalho com o aprendizado em todos os ambientes, seja dentro ou fora da sala de aula. Colocamos o aluno como protagonista e isso garante a ele uma maior motivação e percepção do que está aprendendo, faz dele um aluno atuante e autônomo, sempre olhando para a resolução de problemas.

Outra habilidade essencial para preparar o aluno para este futuro é o bilinguismo, que quebra barreiras para que o indivíduo possa atuar de forma global. Com o mundo globalizado em que vivemos, o domínio do idioma é imprescindível, assim como outras habilidades que este ensino desenvolve ao aluno.

Em uma época em que cresce a demanda do bilinguismo, o Pueri Domus Escolas em Rede sai à frente como o primeiro sistema de ensino bilíngue no Brasil, que integra a proposta bilíngue a grade regular. O aluno não tem aula de inglês, e sim alguns de seus conteúdos regulares em inglês. Isso traz mais significância para o seu aprendizado.

Vale lembrar que com essa tendência em crescimento e com muitas ofertas que estão surgindo, a escola tem que estar muito atenta para entender de fato a que melhor atende suas necessidades e garante a eficácia do bilinguismo para seu aluno.

Soluções digitais da Conexia, empresa do Grupo SEB criada para pensar na educação do futuro, também são utilizadas na rede de escolas Pueri Domus, como forma de ampliar o aprendizado do aluno. Como é sabido, a tecnologia traz inúmeros benefícios para a educação hoje, como a aprendizagem personalizada e adaptativa.

E para isso, o Pueri Domus Escolas em Rede utiliza ferramentas tecnológicas para uso dentro ou fora de sala de aula.

Implantar as mudanças da BNCC, uso de tecnologias, bilinguismos, impactam diretamente no dia a dia do professor em sala de aula e este deve ser o maior desafio do próximo ano. Por isso acreditamos que é importante as escolas fazerem parte de uma rede, principalmente neste momento de muitas mudanças e aceleração do mercado de educação privada. Esta é uma forma das escolas terem acesso a soluções e formações atualizadas. A atuação isolada das escolas pode demandar maior investimento e tempo, fatores primordiais para garantir a competitividade.

As mudanças já estão aí, atuar rapidamente e garantir a qualidade da educação é o que vai diferenciar umas das outras.

