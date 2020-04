Os caminhos para a cura da Covid-19

Médicos e pesquisadores brasileiros trabalham incansavelmente para curar pacientes e encontrar uma vacina capaz de acabar com a doença causada pelo coronavírus

Nunca foram publicados tantos artigos científicos como nos últimos três meses. No universo da Medicina, entre pesquisadores e gênios da ciência, a união é para correr o mais rápido possível, testar o que é viável e interligar informações, até chegar à notícia que todos queremos receber: o perigo do coronavírus acabou.

E nessa corrida pela vida da espécie humana, o Brasil tem sido um país de destaque, executando ideias promissoras, a partir de profissionais de excelência, integrados aos maiores centros de pesquisa do mundo.

De mudança dos EUA para São Paulo, o médico Alessandro Leal é um desses “anjos” a serviço das nossas vidas. Pesquisador do Hospital Universitário Johns Hopkins, o oncologista está no grupo de profissionais que iniciam, nesta semana, no Brasil, o protocolo para testes com uso do sangue de pacientes curados da Covid-19 (plasma convalescente) a fim de salvar pessoas infectadas, em estado crítico. Nos EUA, a técnica, utilizada durante a Gripe Espanhola, em 1918, já é destinada a profissionais da saúde em contato com pacientes contaminados, de forma preventiva.

Como é feito o teste do plasma convalescente?

Indivíduos curados da Covid-19 desenvolvem, no sangue, anticorpos neutralizantes contra o coronavírus. Nós vamos retirar o sangue desses indivíduos, separar o componente do sangue, chamado de plasma, e tratá-lo de forma a minimizar seus efeitos colaterais. Em seguida, esse plasma é infundido na veia, no sistema circulatório do paciente em estado crítico no hospital. Ou seja: vamos transferir os anticorpos neutralizantes de um paciente curado para outro que tem a taxa de vírus alta no corpo.

Em quanto tempo teremos algum resultado?

Isso leva tempo. O que se sabe é que, para que possamos aplicar tudo na prática, começaremos a ter os primeiros resultados em pelo menos de três a seis meses. Lembrando que, por uma determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a utilização do plasma convalescente no país deve ser feita sob a forma de pesquisa clínica, e não sob a forma de tratamento já empregada nos pacientes.

O isolamento social então é primordial para que a ciência ganhe seu tempo na pesquisa?

Sem sombra de dúvida. A infecção vai correr sob a forma de surtos, ou seja, não é uma coisa que em dois meses vai acabar completamente. O isolamento social é importantíssimo para evitar o pico e estender o período em que as pessoas serão infectadas, evitando assim a sobrecarga dos sistemas hospitalares. Enquanto isso, as pesquisas acontecem dentro do seu tempo também.

De maneira geral, como a população tem sido curada nos hospitais?

A cura em pacientes com Covid-19 em estado grave se dá por uma resposta imunológica própria do indivíduo aliada a um suporte clínico de excelência: medicamentos para febre, suporte ventilatório (para insuficiência respiratória), monitoramento e equilíbrio das alterações dos sistemas orgânicos, controle da funções renal e hepática, entre outros. Tudo isso tem sido responsável pelos casos de sucesso.

Você acredita que o mundo voltará ao normal após a Covid-19? Poderemos pensar em ser o que éramos antes do coronavírus aqui no Brasil?

Ainda são muitas incertezas. Sabemos que teremos ciclos de infecções sazonais. Regiões diferentes estarão expostas à Covid-19 em momentos diferentes. Com a tecnologia, temos avançado muito nas descobertas sobre o comportamento desse vírus. Os trabalhos de todos os países, somados, estão nos dando respostas mais rápidas. Mesmo assim, esta pandemia deixará marcas permanentes na cultura do brasileiro. Aumentaremos a atenção com a maneira que vamos nos cumprimentar, antes de colocar a mão no rosto, no cabelo. Muda tudo!

Remédio anti-HIV pode ser eficiente contra a Covid-19

Outra aposta para o tratamento da Covid-19 é um medicamento antirretroviral utilizado em pacientes com Aids, portadores do HIV, e fabricado em larga escala no Brasil. Trata-se do Atazanavir, que inibe a replicação do coronavírus nas células humanas infectadas.

Um estudo conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, traz novos caminhos para reduzir o número de doentes graves acometidos pela Covid-19. Os pesquisadores realizaram análises in vitro com um isolado viral produzido a partir de uma amostra de um paciente infectado. Nesse estudo, o Atazanavir não só inibiu a replicação viral como também atenuou o quadro inflamatório das células contaminadas. Mas vale lembrar que os achados dos testes não sustentam ainda o uso do Atazanavir em pacientes infectados com coronavírus.

Como em outras linhas de frente que vêm sendo investigadas para tratamento da Covid-19 (hidroxicloroquina, ivermectina, uso de plasma convalescente, etc.), o Atazanavir deverá passar por estudos clínicos para a comprovação da eficácia demonstrada em laboratório. O próximo passo é a realização de estudos clínicos com a droga conduzidos no Brasil e no exterior.

Japão oferece medicamento de graça para países testarem eficácia contra o coronavírus

Para auxiliar nos esforços contra o coronavírus no mundo, o governo japonês anunciou que está oferecendo, de graça, um medicamento que tem mostrado grande eficácia no tratamento de pacientes nos estágios iniciais da doença. As informações são da agência de notícias “Nikkei Asian Review”.

Com nome comercial Avigan, no Japão, o Favipiravir, para gripe, também é conhecido como T-705 ou Favilavir e foi aprovado pelo governo local em 2014, mas nunca foi comercializado. Agora, o estudo já entrou na chamada fase 3 e vai ser avaliado em 100 pacientes contaminados pela Covid-19 até o final de junho.

A definição é que o Avigan seja administrado durante 14 dias em pacientes entre 20 e 74 anos que apresentam quadro de pneumonia viral, complicação típica da infecção por Covid-19.

A China já iniciou os testes e, em entrevista coletiva, o secretário-chefe do governo japonês, Yoshihide Suga, disse que cerca de 30 países buscaram o Avigan por canais diplomáticos. “Estamos fazendo acordos para fornecê-lo de graça”, afirmou ele.

O Avigan é fabricado exclusivamente para uso experimental, portanto, não pode ser encontrado nas farmácias ou hospitais do Japão e de qualquer outro país.