A Cia Ilimitada e a Orquestra à Base de Sopro, regida por Sérgio Albach, apresentam Contos, espetáculo que leva ao palco narrativas da tradição oral com música executada ao vivo. A montagem reúne velhas histórias adaptadas que buscam instigar a imaginação e a reflexão. Felicidade é a questão comum presente nos contos escolhidos.

A direção e dramaturgia é de Marcio Juliano, que também atua no elenco, ao lado de Glaucia Domingos e o ator Marcel Szymanski. A iluminação é do premiado Beto Bruel. As músicas são de Davi Sartori, Gilson Fukushima e Albach. A assistência de direção e a preparação corporal é de Mônica Infante.

O espetáculo é voltado mais para o público jovem, a partir de 10 anos, e adulto. Além das apresentações abertas o projeto prevê 14 apresentações em escolas públicas e outras instituições.

A temporada termina neste fim de semana: sábado às 20h e domingo às 19h, no Teatro Zé Maria (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco. Fone 3324 8208. Entrada gratuita, graças ao patrocínio da Ademilar por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.