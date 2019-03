Um painel de médicos da Autoridade Reguladora Nuclear do Japão declarou que comprimidos de iodo devem ser distribuídos prioritariamente para residentes com idade inferior a 40 anos, com o objetivo de mitigar os efeitos de exposição à radiação no caso de um acidente nuclear.

O painel organizou a proposta na sexta-feira. Comprimidos de iodo são usados para evitar que a glândula tireoide acumule radiação. Recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que comprimidos de iodo devem ser distribuídos primeiramente para crianças e gestantes, pois elas podem enfrentar riscos mais altos de câncer de tireoide após exposição à radiação em um acidente nuclear.

Comprimidos de iodo são distribuídos principalmente para moradores da região distante até cinco quilômetros de usinas nucleares. Contudo, a distribuição é na realidade muito lenta, o que torna urgente a prioridade para crianças.

O painel propôs que, a princípio, os comprimidos de iodo devem ser distribuídos prioritariamente para pessoas com idade inferior a 40 anos, além de gestantes e lactantes.

A equipe também declarou que, em casos de emergência, a distribuição dos comprimidos deve ser efetuada sem restrições etárias.