A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) acatou, nesta terça-feira (18), em primeiro turno unânime e com 30 votos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020, que tramitava desde o dia 15 de maio. O projeto do Executivo estima R$ 9,4 bilhões em receitas para a cidade, um crescimento de 3,4% em relação aos recursos deste (013.00002.2019). Das três emendas admitidas pelo colegiado de Economia, na semana passada, uma recebeu o aval do plenário. De iniciativa da Comissão Executiva, ela prevê a criação de fundo financeiro para repasses não utilizados, destinado à construção de nova sede para o Legislativo (304.00001.2019).

“Teremos ainda a LOA [Lei Orçamentária Anual] para aprovar no final do ano, que faz o detalhamento desta lei [da LDO]”, apontou o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da CMC, vereador Paulo Rink (PL). Ele explicou que a LDO, desde a formulação da proposta de lei, pelo Executivo, até a análise do plenário, passou por diferentes ritos, com consultas e audiências públicas. A consulta da Câmara, por exemplo, indicou a realização de obras como área prioritária, com 27,8% das 470 participações (saiba mais).

“É um orçamento de R$ 9,4 bilhões. Temos uma responsabilidade como vereadores. Discutimos como comissão. Discutimos com a população”, reforçou Rink, líder do maior bloco parlamentar da CMC. O presidente do colegiado também defendeu o método adotado na audiência da LDO, no final de maio, em que as perguntas de representantes de sindicatos dos servidores municipais foram lidas.

Vice-presidente do colegiado de Economia, Serginho do Posto (PSDB) avaliou que para a população é difícil, muitas vezes, diferenciar a LDO, que traz as diretrizes, da LOA. Quanto à peça orçamentária em discussão, o parlamentar elogiou o Poder Executivo. “As metas têm sido próximas do estabelecido nas leis. Temos visto o cumprimento das metas. Não são subjetivas”, argumentou. Ex-membro da comissão, Mauro Ignácio (PSB) também apoiou a gestão. Ele recepcionou em plenário a tesoureira da Associação de Moradores do Jardim Pinheiros, Tatiana Cordeiro.

“É o orçamento que define as prioridades nas políticas públicas”, declarou Professora Josete (PT), vice-líder da oposição e integrante da Comissão de Economia. “Esta é a primeira etapa, apenas as diretrizes. No segundo semestre aprovamos a LOA, para tratar das questões mais detalhadas, e onde grande parte das emendas são debatidas. Vamos imaginar que a gestão prevê a construção de dois CMEIs [Centros Municipais de Educação Infantil]. Isso estaria na LDO. Já na LOA estará o custo de cada CMEI e sua localização.”

Josete defendeu o orçamento participativo: “Ainda não temos [em Curitiba] audiências públicas didáticas, que garantam o entendimento por parte da população. Muitas vezes se limitam a ler uma introdução, citando as diversas leis que as regulam”. Para ela, o problema é “crônico”. “A pessoa vai lá, diz o nome da rua para ser asfaltada, diz a região em que quer um CMEI, e se cria uma expectativa. Mas não se explica como funciona o orçamento, que nem tudo é possível fazer, de quanto são os investimentos em cada área”. A vereadora propôs, nesse sentido, uma reserva de orçamento por regional, cujos moradores elencariam suas prioridades.

Fonte: site da Câmara Municipal de Curitiba