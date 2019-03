Oportunidades de investimento é tema de palestras em Curitiba

A expectativa é que, em 2019, as coisas comecem a alavancar. Este é o cenário visto por economistas, que projetaram um crescimento entre 2% e 3% para o país neste ano. Mesmo tímida, a previsão é de melhoria, o que torna o Brasil um terreno fértil para investimentos. A questão é saber onde e quando investir.

Para auxiliar investidores a descobrir onde estão as oportunidades, além de pessoas interessadas em se tornar um profissional da área, a Cordier Investimentos criou dois eventos, que acontecem nos dias 15 e 16/03 (sexta e sábado) no escritório da empresa em Curitiba (PR).

A ideia da primeira palestra, no dia 15, das 19h às 20h30, é apresentar informações sobre o mercado financeiro, a lógica dos investimentos e as tendências. Também será mostrado um histórico sobre o cenário econômico brasileiro nos últimos quatro anos e as projeções futuras. Para Pablo Piñuelo, sócio da Cordier Investimentos e um dos palestrantes, o Brasil é uma terra de oportunidades que precisam ser melhor aproveitadas.

“Contrariando os últimos anos, enxergo o país de uma maneira otimista. O capital estrangeiro está entrando para movimentar a economia e é este o momento de crescer, escolhendo bem onde aplicar o dinheiro”, analisa.

As plataformas de investimentos, a estrutura e o funcionamento dessas ferramentas ainda serão apresentadas ao público, como forma de desmistificar o uso dessa tecnologia. “É preciso descomplicar o mercado financeiro, o investidor precisa estar atualizado, ter conhecimento. O jeito que meu pai investia é muito diferente do jeito que eu invisto. Antigamente, os investimentos eram imobilizados, hoje o segredo é diversificar. Eu sempre digo aos meus clientes que eles podem estar diante de uma plataforma com mais de 500 opções de investimento e o X da questão é saber escolher”, destaca Leonardo Dissenha, sócio da Cordier Investimentos e que também conduzirá o evento.

A segunda palestra, no dia 16, das 15h às 17h, visa auxiliar pessoas interessadas em se tornar um agente de investimentos. O objetivo é apresentar o processo de formação desse profissional cada vez mais requisitado. O público entenderá sobre certificações, os produtos disponíveis do Banco BTG Pactual, o papel do agente e o caminho para se tornar um deles. “Estamos vivendo um novo momento, quando as pessoas querem ter mais independência das instituições financeiras atuais e esse profissional é extremamente necessário nesse processo. O brasileiro está entendendo que investir não é apenas uma questão de renda, mas de planejamento e necessidade. Cada vez mais, o agente de investimentos será útil nesse sentido”, reflete Dissenha.

As duas palestras têm vagas limitadas e os interessados devem realizar inscrição, pelo telefone: (41) 3359-2284. O escritório da Cordier Investimentos fica localizado na Rua Deputado Heitor Furtado, 3.350, Bairro Mossunguê, em Curitiba (SP).