Operadora de turismo com 170 anos de existência e especializada em roteiros customizados em parceria com agências de viagens, a Abreu selecionou cinco destinos de turismo religioso que mais emocionam os viajantes adeptos dessa modalidade de viagem. São eles:

Israel: repleto de locais sagrados, por onde supostamente passaram personagens bíblicos, inclusive o mais importante deles, Jesus Cristo. É possível visitar Nazaré, cidade onde nasceu Jesus, o Monte das Bem-Aventuranças, onde foi proferido o Sermão da Montanha, Tabgha, onde ocorreu o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a casa de São Pedro e inúmeras outros lugares ligados ao catolicismo.

Fátima: a 125 quilômetros de Lisboa, Fátima é uma cidade portuguesa onde, em 1917, conta-se que a Virgem Maria apareceu diversas vezes para três crianças. A santa, que ficou conhecida como Nossa Senhora de Fátima, deixou mensagens de esperança e transformou a cidade, que hoje possui um imponente santuário em homenagem a ela. Em 2017, quando as aparições completaram 100 anos, o papa Francisco ali celebrou missa.

Santiago de Compostela: o território onde hoje estão Espanha e Portugal foi onde, segundo a história, o apóstolo Tiago pregou a palavra de Cristo. Após voltar para a Judeia, foi perseguido e morto, e seu corpo teria sido levado de volta à Ibéria e lá sepultado. Depois que seu túmulo foi descoberto, no século 9, os cristãos iniciaram as peregrinações até lá, e no século 12 foi construída a impressionante Catedral de Santiago de Compostela. Segundo a tradição, o santo passou também por cidades como Zaragoza, na Espanha, e Braga e Guimarães, em Portugal.

Vaticano: é o menor estado independente do mundo e também uma fonte de atrações, como a basílica de São Pedro, principal templo cristão do mundo, a praça de São Pedro, com suas dezenas de estátuas de santos, os museus do Vaticano e a icônica capela Sistina. Há missas todos os dias. De acordo com a Abreu, é possível conjugar uma viagem ao Vaticano e um passeio a Assis, cidade onde nasceu São Francisco de Assis, também um importante destino para os católicos, já que estão separados por apenas 180 quilômetros.

Medjugorje: região no sul da Bósnia e Herzegovina, era apenas uma desconhecida vila rural da antiga Iugoslávia quando, em 1981, alguns jovens afirmaram ter visto uma aparição de Nossa Senhora. Desde então, ela teria surgido diversas vezes ao longo dos anos e para diferentes pessoas da cidade, embora o fato não tenha ainda sido reconhecido pela Igreja Católica. (Com informações da AFT Comunicação Integrada; maiores detalhes em abreutur.com.br).

