Foto: Maurilio Cheli/ANPr

Cerca de 5 milhões e 600 mil reais serão destinados para a contratação de profissionais para trabalhar nos hospitais de Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá. Esse é um dos valores que envolve a operação Verão Maior 2020, que começa já no próximo dia 21 de dezembro. As ações envolvem o reforço de policiais e bombeiros e nos serviços públicos dos órgãos estaduais, em parceria com os municípios. A temporada também conta com eventos até o mês de março, como shows com artistas nacionais, queima de fogos e atividades de esporte e lazer.

Para atender aos moradores e veranistas, o efetivo de policiais civis e militares, do Corpo de Bombeiros, de investigadores e delegados deve ser ampliado. Antes do início das atividades de verão, os detentos das carceragens do Litoral do Estado serão removidos.

A Central de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica vai prestar apoio às ações, bem como equipes da Seção de Operações Especiais, que fiscalizam as carceragens de delegacias. Os veranistas vão contar ainda com agentes da Sanepar para a limpeza das praias e o projeto das ecoduchas, com chuveiros disponíveis nas praias para a população. O Instituto Ambiental do Paraná deve atuar no monitoramento das águas em 49 pontos do Litoral e outros pontos nas praias artificiais do Lago Itaipu, na Costa Oeste.