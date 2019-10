Prefeitos do Litoral reuniram-se na ultima semana, em Curitiba, com o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Romulo Marinho Soares, para tratar da Operação Verão 2019/2020.

De acordo com a secretaria, o foco principal foi o acerto das verbas destinadas à coleta do lixo durante a temporada de verão, quando centenas de milhares de pessoas descem para as praias.

“Também foi apresentada a proposta de recursos a serem buscados para que os municípios possam manter a limpeza de canais e rios, e ainda, oferecer serviços na área da saúde”, diz o governo.

Presenças – Estiveram presentes na reunião, além do secretário coronel Marinho, o coordenador-adjunto da Operação Verão 2019/2020, coronel Erich Wagner Osternack, o prefeito de Matinhos, Rui Hauer, o prefeito de Morretes, ?Osmair Costa Coelho, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, o prefeito de Antonina, Zé Paulo, e o prefeito de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante.

Fonte: site correiodolitoral.com