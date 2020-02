Operação Rota do Minério combate a extração ilegal de minério

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (7/2) a Operação Rota do Minério com o objetivo de fiscalizar e desarticular o esquema criminoso de extração ilegal de minério na região de Itupiranga e Marabá. Participaram da deflagração cerca de 20 policiais federais.

Foram apreendidos oito caminhões de grande porte, que transportavam, sem autorização legal, aproximadamente 500 toneladas de minério de manganês acondicionados em oito veículos que também restaram apreendidos. Acredita-se que tais caminhões tinham como destino o porto de Barcarena/PA, onde a mercadoria de lá seria exportada.

A referida matéria prima é pertencente a União Federal, constituindo crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, tal conduta. Assim, foi lavrado auto de prisão em flagrante em desfavor de sete pessoas que conduziam os veículos, sendo uma delas ainda presa por dirigir alcoolizada, crime previsto no art. 306 da lei 9.503/97, com pena prevista de até três anos de detenção, sendo que, pelo transporte ilegal de manganês, todos os detidos incidiram no crime previsto no Artigo 2º, §1º da Lei nº 8.176/91, com pena prevista de até 5 (cinco) anos de detenção.

A região sudeste do Pará tem um histórico de extração ilegal de minério, sendo o combate a essa prática criminosa recorrente pela Polícia Federal.

* O nome da operação faz referência à rota tradicionalmente utilizada pelos extratores ilegais de manganês.